"NYT": Irans oberster FÃ¼hrer Chamenei schwer verletzt - aber "klar im Kopf"

Chamenei-Plakat in Teheran

Der neue oberste iranische FÃ¼hrer Modschtaba Chamenei ist laut einem US-Medienbericht schwer verletzt, geistig aber klar. Die 'New York Times' (NYT) berichtete am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte iranische Regierungsvertreter, Chamenei habe aufgrund der Verletzungen, die er bei einem US-isralischen Angriff Ende Februar erlitten habe, die Entscheidungsgewalt 'zumindest fÃ¼r den Augenblick' in die HÃ¤nde von GenerÃ¤len der Revolutionsgarden gelegt.

Der neue oberste iranische FÃ¼hrer Modschtaba Chamenei ist laut einem US-Medienbericht schwer verletzt, geistig aber klar. Die "New York Times" (NYT) berichtete am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte iranische Regierungsvertreter, Chamenei habe aufgrund der Verletzungen, die er bei einem US-israelischen Angriff Ende Februar erlitten habe, die Entscheidungsgewalt "zumindest fÃ¼r den Augenblick" in die HÃ¤nde von GenerÃ¤len der Revolutionsgarden gelegt.



Bei dem Angriff auf Teheran zu Beginn des Irankriegs am 28. Februar war sein Vater Ali Chamenei getÃ¶tet worden, der damals noch das Amt des obersten FÃ¼hrers innehatte. Iranischen BehÃ¶rdenangaben zufolge starben dabei auch Modschtaba Chameneis Mutter und seine Ehefrau.



Modschtaba Chamenei wurde kurz danach zum obersten FÃ¼hrer ernannt, ist seither aber nicht in der Ã–ffentlichkeit aufgetreten. Bislang gab er nur schriftliche ErklÃ¤rungen heraus, was zu Spekulationen dazu fÃ¼hrte, ob er Ã¼berhaupt noch am Leben ist.



Laut NYT ist Chamenei bei dem Angriff zwar "schwer verwundet" worden, aber "klar im Kopf und prÃ¤sent". "Ein Bein wurde drei Mal operiert und er wartet auf eine Prothese. Er hatte eine Operation an einer Hand und erlangt langsam wieder Kontrolle Ã¼ber sie. Sein Gesicht und seine Lippen wurden schwer verbrannt, was es schwierig fÃ¼r ihn macht zu sprechen", zitierte das Blatt die iranischen Regierungsvertreter. Langfristig werde Chamenei eine plastische Operation benÃ¶tigen.



Der Zugang zum obersten FÃ¼hrer ist aus SicherheitsgrÃ¼nden extrem begrenzt. Den Angaben zufolge lebt er versteckt und kommuniziert nur Ã¼ber handgeschriebene Nachrichten. Er bekommt demnach keinen Besuch von den Befehlshabern der Revolutionsgarden, Irans PrÃ¤sident Massud Peseschkian soll jedoch als ausgebildeter Herzchirurg an Chameneis Behandlung beteiligt sein.