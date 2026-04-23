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Schleswig-Holstein: Niederlage fÃ¼r Nius im Rechtsstreit mit MinisterprÃ¤sident

  • AFP - 23. April 2026, 16:34 Uhr
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RechtsbÃ¼cher
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Das Oberverwaltungsgericht hat eine Beschwerde des Nachrichtenportals Nius im Zusammenhang mit Aussagen von MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) zurÃ¼ckgewiesen. Amtspersonen kÃ¶nnten insbesondere in Talkrunden als Parteipolitiker auftreten, hieÃŸ es.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig-Holstein hat eine Beschwerde des Nachrichtenportals Nius im Zusammenhang mit Aussagen von MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" zurÃ¼ckgewiesen. Amtspersonen kÃ¶nnten insbesondere in Talkrunden als Parteipolitiker oder politisch handelnde Privatpersonen auftreten, so das OVG in seinem Beschluss vom Donnerstag. Damit kÃ¤me ihnen das Recht auf Meinungsfreiheit zu.Â 

Am 7. Januar hatte der schleswig-holsteinische MinisterprÃ¤sident bei "Lanz" im Zusammenhang mit Medien wie dem rechtspopulistischen Online-Portal Nius von "Gegnern" und "Feinden der Demokratie" gesprochen. AuÃŸerdem hinterfragte der CDU-Politiker die SorgfÃ¤ltigkeit der Recherche. In Artikeln des Portals, mit denen er "irgendetwas zu tun" habe, stimme in der Regel nichts. Sie seien "vollkommen faktenfrei".

Die hinter Nius stehende Betreibergesellschaft wandte sich daraufhin an das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht, um dem Bundesland zu verbieten, Teile der Aussagen GÃ¼nthers zu verbreiten und um deren Widerruf zu erreichen. Sie beanstandete, GÃ¼nther habe mit seinen Aussagen als MinisterprÃ¤sident gegen das NeutralitÃ¤ts- und Sachlichkeitsgebot verstoÃŸen und die Grundrechte von Nius verletzt. Das Verwaltungsgericht lehnte die AntrÃ¤ge Anfang Februar ab, wogegen das Portal Beschwerde einlegte.

Diese wies das OVG nun ab. Das Verwaltungsgericht habe den richtigen verfassungsrechtlichen MaÃŸstab angewendet, erklÃ¤rte der Senat. Der Beschluss ist unanfechtbar.Â 

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