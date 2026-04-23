Die BevÃ¶lkerung ist hinsichtlich der privaten Rettungsversuche fÃ¼r den in der Ostsee festliegenden Buckelwal gespalten. Laut einer am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Forsa-Umfrage fÃ¼r die Sender RTL und ntv halten 42 Prozent der Befragten die bisherigen BemÃ¼hungen fÃ¼r richtig. 40 Prozent lehnen die Rettungsaktion ab, 18 Prozent sind unentschieden. Besonders Frauen und jÃ¼ngere Menschen unter 45 Jahren bewerten die Rettungsversuche demnach eher positiv.
Auch bezÃ¼glich der Frage nach einer Fortsetzung der RettungsbemÃ¼hungen gibt es keine klare Mehrheit - 39 Prozent sprechen sich dafÃ¼r aus, 45 Prozent dagegen. Unter den Gegnern einer weiteren Rettung plÃ¤diert eine deutliche Mehrheit fÃ¼r ein Ende der menschlichen Eingriffe. Fast drei Viertel (74 Prozent) sind der Meinung, der Wal solle in Ruhe gelassen werden. Jeder Vierte (25 Prozent) spricht sich dafÃ¼r aus, das Tier zu tÃ¶ten, um es von weiterem Leid zu erlÃ¶sen.
Das von Fachleuten bereits aufgegebene und mutmaÃŸlich schwerkranke Tier irrte seit Anfang MÃ¤rz vor der OstseekÃ¼ste umher und strandete dabei wiederholt. Seit dem 31. MÃ¤rz liegt es in einer Seitenbucht bei Poel vor Wismar fest. In der vergangenen Woche gaben die BehÃ¶rden grÃ¼nes Licht fÃ¼r eine Art letzten Rettungsversuch der von zwei Unternehmern finanzierten Privatinitiative.Â Bisher fÃ¼hrte das aber nicht zum Erfolg.
Brennpunkte
Umfrage: BevÃ¶lkerung bei Rettungsversuchen fÃ¼r Wal gespalten
- AFP - 23. April 2026, 16:08 Uhr
Die BevÃ¶lkerung ist bezÃ¼glich der privaten Rettungsversuche fÃ¼r den in der Ostsee festliegenden Buckelwal gespalten. Laut einer Forsa-Umfrage fÃ¼r RTL und ntv halten 42 Prozent die bisherigen RettungsbemÃ¼hungen fÃ¼r richtig. 40 Prozent lehnen sie ab.
Die BevÃ¶lkerung ist hinsichtlich der privaten Rettungsversuche fÃ¼r den in der Ostsee festliegenden Buckelwal gespalten. Laut einer am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Forsa-Umfrage fÃ¼r die Sender RTL und ntv halten 42 Prozent der Befragten die bisherigen BemÃ¼hungen fÃ¼r richtig. 40 Prozent lehnen die Rettungsaktion ab, 18 Prozent sind unentschieden. Besonders Frauen und jÃ¼ngere Menschen unter 45 Jahren bewerten die Rettungsversuche demnach eher positiv.
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