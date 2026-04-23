Netzagentur ermittelt wegen FristverstÃ¶ÃŸen bei Smart-Meter-Rollout

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat im MÃ¤rz Ermittlungsverfahren gegen 77 Netzbetreiber eingeleitet, die bisher keinen einzigen intelligenten StromzÃ¤hler (Smart Meter) verbaut haben sollen. "Es geht nicht um Netzbetreiber, die trÃ¶deln, sondern um Netzbetreiber, die glasklare gesetzliche Fristen gerissen haben", sagte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, dem Podcast "Klima-Labor" von ntv. "Wenn wir keinen Fortschritt sehen, zielen unsere weiteren MaÃŸnahmen klar auf ein Zwangsgeld ab."
MÃ¼ller zufolge hat seine BehÃ¶rde den Ausbaustand im vergangenen Jahr quartalsweise abgefragt. "Es gab also mindestens vier Haltelinien, um den Ausbau hochzurechnen und zu beschleunigen", erklÃ¤rte er. Dennoch hÃ¤tten Dutzende Unternehmen nicht mit dem Rollout begonnen.
"Mehrere Netzbetreiber haben sich bei uns gemeldet und gesagt: Das ist alles irgendwie dumm gelaufen", beschreibt MÃ¼ller die Reaktionen auf die Ermittlungsverfahren. "Aber das wollen wir nicht mehr hÃ¶ren. Wir wollen wissen, wann die 77 Unternehmen ihre Pflicht erfÃ¼llt haben."
MÃ¼ller rÃ¤umt ein, dass speziell kleinere Netzbetreiber die Einbaufristen reiÃŸen. Das seien Unternehmen, in denen der Rollout hÃ¤ufig von Kollegen nebenbei betreut werde. Der Chef der Netzagentur mÃ¶chte die personelle Ausstattung jedoch nicht als Entschuldigung gelten lassen. "Die hÃ¤tten einen Dienstleister beauftragen kÃ¶nnen", sagte er.
Zudem gebe es auch unter kleineren Netzbetreibern positive Beispiel wie die Stadtwerke LÃ¼bz: Diese haben 2024 als erste Messstellenbetreiber Deutschlands die 100-prozentige Pflichtabdeckung erreicht.
Deutschland hat sich beim Einbau von intelligenten StromzÃ¤hlern anders als viele europÃ¤ische Nachbarn fÃ¼r einen selektiven Rollout entscheiden. Zuerst mÃ¼ssen die 813 grundzustÃ¤ndigen Messstellenbetreiber alle privaten und gewerblichen Anwender mit einem Jahresverbrauch von mehr als 6.000 Kilowattstunden ausstatten. Auch Anwender, die mehr als 7 Kilowatt Strom erzeugen kÃ¶nnen, sind betroffen. Dasselbe gilt fÃ¼r Haushalte, die ein steuerbares GerÃ¤t wie WÃ¤rmepumpe oder Batteriespeicher besitzen.
Die Zielmarke fÃ¼r den Pflichteinbau liegt bei 90 Prozent bis Ende 2032. Die Vorgabe fÃ¼r Ende 2025 waren 20 Prozent. Diese wurde deutschlandweit betrachtet Ã¼bertroffen: Laut Bundesnetzagentur sind bisher 23,3 Prozent der PflichtfÃ¤lle mit einem Smart Meter ausgestattet. Betrachtet man alle Messstellen in allen Haushalten und gewerbliche Einrichten liegt die Einbauquote bei 5,5 Prozent.
Deutschland gehÃ¶rt damit beim Smart-Meter-Rollout zu den europÃ¤ischen Schlusslichtern. In DÃ¤nemark und Schweden sind bereits seit 2021 alle Haushalte mit einem intelligenten StromzÃ¤hler ausgestattet. Estland, Finnland, Italien, Luxemburg, Norwegen und Spanien standen damals bei bereits 98 Prozent; Frankreich, Lettland, Litauen, Malta, die Niederlande und Slowenien bei mehr als 80 Prozent.
Wirtschaft
Netzagentur ermittelt wegen FristverstÃ¶ÃŸen bei Smart-Meter-Rollout
- dts - 23. April 2026, 17:56 Uhr
.
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat im MÃ¤rz Ermittlungsverfahren gegen 77 Netzbetreiber eingeleitet, die bisher keinen einzigen intelligenten StromzÃ¤hler (Smart Meter) verbaut haben sollen. "Es geht nicht um Netzbetreiber, die trÃ¶deln, sondern um Netzbetreiber, die glasklare gesetzliche Fristen gerissen haben", sagte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, dem Podcast "Klima-Labor" von ntv. "Wenn wir keinen Fortschritt sehen, zielen unsere weiteren MaÃŸnahmen klar auf ein Zwangsgeld ab."
Weitere Meldungen
BrÃ¼ssel/Nikosia (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Union hat ein umfassendes 20. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Dieses ziele darauf ab, die russischeMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat offenbar die FÃ¶rderung fÃ¼r alle Energieprojekte gestoppt, die Wechselrichter aus vier sogenanntenMehr
Der US-Elektroautobauer Tesla will in seinem Werk im brandenburgischen GrÃ¼nheide bis Ende Juni 1000 neue ArbeitsplÃ¤tze schaffen. Erste Einstellungen seien bereits ab MaiMehr
Top Meldungen
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der MinisterprÃ¤sident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), hat die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoÃŸene Debatte um dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Achim Steinbach, Chefvolkswirt von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), hat die Analyse mehrerer Wirtschaftsforschungsinstitute, dass dieMehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Bilanzen von bÃ¶rsennotierten Unternehmen in Deutschland sind fehlerhaft. Die Finanzaufsicht Bafin habe in den vergangenenMehr