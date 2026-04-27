Israels Verteidigungsminister: Hisbollah-Miliz "spielt mit dem Feuer"

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat vor ernsthaften Folgen der ablehnenden Haltung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz zu GesprÃ¤chen zwischen Israel und dem Libanon gewarnt. Hisbollah-Chef Naim Kassem "spielt mit dem Feuer, und das Feuer wird die Hisbollah und den gesamten Libanon verbrennen", sagte Katz am Montag nach Angaben seines BÃ¼ros.
"Wenn sich die libanesische Regierung weiterhin unter den Schutz der Terrororganisation Hisbollah stellt, wird ein Feuer ausbrechen und die Zedern des Libanon verschlingen", fuhr Katz fort.Â
Zuvor hatte Hisbollah-Chef Kassem direkte GesprÃ¤che zwischen Israel und dem Libanon als "schwere SÃ¼nde" bezeichnet. "Wir lehnen direkte Verhandlungen mit Israel kategorisch ab" erklÃ¤rte er. Die Hisbollah werde die Ergebnisse der Verhandlungen ignorieren und ihren Kampf fortsetzen.
Der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun verteidigte die Mitte des Monats begonnenen Verhandlungen mit Israel dagegen. "Mein Ziel ist es, den Kriegszustand mit Israel zu beenden", erklÃ¤rte der Staatschef. Er betonte, er werde "kein demÃ¼tigendes Abkommen akzeptieren".
Der PrÃ¤sident wies die scharfe Kritik der Hisbollah an den GesprÃ¤chen mit Israel zurÃ¼ck. "Was wir tun, ist kein Verrat. Vielmehr begehen diejenigen Verrat, die ihr Land in den Krieg fÃ¼hren, um auslÃ¤ndische Interessen durchzusetzen", sagte er, ohne die von Teheran unterstÃ¼tzte Miliz namentlich zu erwÃ¤hnen.
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte derweil, die Raketen und Drohnen der Hisbollah stellten fÃ¼r sein Land weiterhin eine zentrale Bedrohung dar. Dies erfordere "eine Kombination aus operativen und technologischen MaÃŸnahmen", erklÃ¤rte Nentanjahu nach Angaben seines BÃ¼ros.
Die Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel waren von den USA vermittelt worden. Die beiden NachbarlÃ¤nder unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Mitte April trafen sich diplomatische Vertreter Israels und des Libanon zu ersten direkten GesprÃ¤chen seit Jahrzehnten in Washington. Nach einem weiteren Treffen in der vergangenen Woche gab US-PrÃ¤sident Donald Trump eine VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen bekannt.
Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden: Die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel die Vernichtung Israels ist, feuerte als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.
Auch nach Inkrafttreten der Waffenruhe setzten Israel und die Hisbollah-Miliz ihre gegenseitigen Angriffe fort. Die israelische Armee nahm am Montag nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah in der Ã¶stlichen Region Bekaa sowie weitere Ziele im SÃ¼den des Libanon ins Visier.
Brennpunkte
Israels Verteidigungsminister: Hisbollah-Miliz "spielt mit dem Feuer"
- AFP - 27. April 2026, 19:37 Uhr
Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat vor ernsthaften Folgen der ablehnenden Haltung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz zu GesprÃ¤chen zwischen Israel und dem Libanon gewarnt. Die Hisbollah 'spielt mit dem Feuer', sagte er.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat vor ernsthaften Folgen der ablehnenden Haltung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz zu GesprÃ¤chen zwischen Israel und dem Libanon gewarnt. Hisbollah-Chef Naim Kassem "spielt mit dem Feuer, und das Feuer wird die Hisbollah und den gesamten Libanon verbrennen", sagte Katz am Montag nach Angaben seines BÃ¼ros.
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