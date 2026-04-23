EU verschÃ¤rft Sanktionen gegen Russland

EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel/Nikosia (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Union hat ein umfassendes 20. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Dieses ziele darauf ab, die russische Wirtschaft und Kriegsmaschinerie weiter zu schwÃ¤chen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Das Paket umfasst 120 neue individuelle Listungen und richtet sich gegen zentrale Sektoren, die Russlands Krieg gegen die Ukraine unterstÃ¼tzen. "Die EU wird der Ukraine weiterhin alles geben, um sich zu behaupten, wÃ¤hrend wir diejenigen behindern, die Putins illegale Aggression ermÃ¶glichen", sagte die AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas am Donnerstag.



KernstÃ¼ck des Sanktionspakets sind MaÃŸnahmen gegen den russischen Energiesektor. Zum ersten Mal wurde die Grundlage fÃ¼r ein kÃ¼nftiges Verbot von maritimen Dienstleistungen fÃ¼r russisches RohÃ¶l und ErdÃ¶lprodukte geschaffen. Zudem wurden 36 Einrichtungen aus der gesamten WertschÃ¶pfungskette - von der Exploration bis zum Transport - mit Sanktionen belegt.



Besonderes Augenmerk liegt auf der sogenannten Schattenflotte, mit der Russland das Ã–lpreisdeckelsystem der G7 umgeht. 46 weitere Schiffe erhalten ein Hafenzugangsverbot und ein Verbot fÃ¼r damit verbundene Dienstleistungen. Damit steigt die Zahl der sanktionierten Schiffe auf insgesamt 632. Neu ist auch eine Sorgfaltspflicht beim Verkauf von Tankern, um die Erweiterung der Schattenflotte zu erschweren. DarÃ¼ber hinaus werden Wartungsarbeiten an russischen LNG-Tankern und Eisbrechern untersagt. Ab Januar 2027 wird es zudem illegal sein, LNG-Terminaldienste fÃ¼r russische Unternehmen anzubieten.



Im Finanzsektor verhÃ¤ngt die EU ein Transaktionsverbot gegen 20 russische Banken sowie gegen vier Finanzinstitute aus DrittlÃ¤ndern, die der Umgehung der Sanktionen dienen. Angesichts der zunehmenden Nutzung von KryptowÃ¤hrungen durch Russland zur Umgehung der Finanzsanktionen werden erstmals auch Kryptodienstleister ins Visier genommen. Eine kirgisische KryptobÃ¶rse wird mit einem EU-weiten Transaktionsverbot belegt. Zudem wird ein vollstÃ¤ndiges Sektorverbot fÃ¼r Kryptoplattformen mit Sitz in Russland eingefÃ¼hrt. Transaktionen mit der KryptowÃ¤hrung RUBx sowie jede UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Entwicklung des digitalen Rubels werden ebenfalls verboten.



Um die russische RÃ¼stungsindustrie zu schwÃ¤chen, wurden 58 weitere Unternehmen und Einzelpersonen sanktioniert. Zudem werden erstmals 16 Unternehmen aus Drittstaaten - darunter China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Usbekistan, Kasachstan und WeiÃŸrussland - mit schÃ¤rferen ExportbeschrÃ¤nkungen belegt, weil sie Russland mit Dual-Use-GÃ¼tern oder Waffensystemen versorgen.



Erstmals nutzt die EU zudem ihr Anti-Umgehungs-Instrument: Die Ausfuhr von computergesteuerten Maschinen und FunkgerÃ¤ten nach Kirgisistan wird verboten, nachdem ein starker Anstieg von Reexporten nach Russland festgestellt wurde. Gleichzeitig wurde die Liste der verbotenen ExportgÃ¼ter um Laborglas, Schmierstoffe, Chemikalien und Industriemaschinen im Wert von Ã¼ber 360 Millionen Euro erweitert. Neue ImportbeschrÃ¤nkungen betreffen russische Rohstoffe und Metalle im Wert von Ã¼ber 570 Millionen Euro.



Im Rahmen des Pakets werden zudem fÃ¼nf Einzelpersonen und eine Organisation wegen der Verschleppung und Indoktrinierung ukrainischer Kinder sowie vier Personen wegen der Aneignung ukrainischen Kulturguts mit EU-Sanktionen belegt. Vier staatliche Propagandisten werden ebenfalls auf die schwarze Liste gesetzt.



Die Sanktionen werden auÃŸerdem auf WeiÃŸrussland ausgeweitet, das Russland unterstÃ¼tzt. Drei neue MaÃŸnahmen betreffen den weiÃŸrussischen RÃ¼stungskomplex und das Regime von Lukaschenko. Erstmals wurde dabei auch ein chinesisches Staatsunternehmen sanktioniert. Zudem werden die HandelsbeschrÃ¤nkungen sowie Verbote fÃ¼r Kryptodienstleistungen, Cybersicherheit und Tourismus auf WeiÃŸrussland ausgeweitet.

