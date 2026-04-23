Bayern kÃ¶nnte sich bei EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat enthalten

Freie-WÃ¤hler-Chef Aiwanger

Das Bundesland Bayern kÃ¶nnte sich bei der Abstimmung im Bundesrat zur EntlastungsprÃ¤mie enthalten. Der stellvertretende MinisterprÃ¤sident und Freie-WÃ¤hler-Chef Hubert Aiwanger lehnt die PrÃ¤mie ab.

Das Bundesland Bayern kÃ¶nnte sich bei der Abstimmung im Bundesrat zur EntlastungsprÃ¤mie enthalten. Der stellvertretende MinisterprÃ¤sident und Freie-WÃ¤hler-Chef Hubert Aiwanger lehnt die PrÃ¤mie ab, wie er dem Nachrichtenportal "The Pioneer" am Freitag sagte. "Ja, ich bin gegen die 1000-Euro-BelastungsprÃ¤mie zu Lasten der Unternehmen. Das ist das falsche Werkzeug zulasten der Wirtschaft."



Der fÃ¼r die EntlastungsprÃ¤mie nÃ¶tige Bundesratsbeschluss soll bei der nÃ¤chsten regulÃ¤ren Sitzung der LÃ¤nderkammer am 8. Mai fallen. Dort muss jedes Bundesland seine Stimmen einheitlich abgeben, so schreibt es das Grundgesetz vor. Bei Uneinigkeit unter Koalitionspartnern enthalten sich die Landesregierungen in der Regel.



Unternehmen sollen nach dem Willen der Bundesregierung die MÃ¶glichkeit erhalten, ihren BeschÃ¤ftigten eine steuer- und abgabenfreie PrÃ¤mie von 1000 Euro zu zahlen. Die Zahlung soll bis zum 30. Juni 2027 mÃ¶glich sein. Der Bundestag entscheidet bereits am Freitag Ã¼ber die EntlastungsprÃ¤mie sowie Ã¼ber die als Tankrabatt bekannte Senkung der MineralÃ¶lsteuer.



Aiwanger forderte statt der EntlastungsprÃ¤mie strukturelle VerÃ¤nderungen: "Wir brauchen stattdessen mehr Netto vom Brutto durch eine Einkommensteuerreform mit 2000 Euro steuerfrei und damit einer Verschiebung der Einkommensteuertabelle um 1000 Euro nach rechts." Das wÃ¼rde "die Wirtschaft und Leistungsbereitschaft massiv anschieben", sagte der Freie-WÃ¤hler-Chef.



Parallel mÃ¼sse das neue BÃ¼rgergeld fÃ¼r arbeitsfÃ¤hige Arbeitsunwillige beschnitten werden - "erstens, um Geld zu sparen und zweitens, um die Leistungsbereitschaft der ErwerbstÃ¤tigen nicht zu torpedieren", wie Aiwanger weiter sagte.