Etat 2027: Unionspolitiker fordern Klingbeil zu Spar-Bereitschaft auf

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Unionspolitiker haben von Finanzminister Klingbeil(SPD) vor der fÃ¼r Mittwoch geplanten Vorlage der Haushalts-Eckwerte 2027 die Bereitschaft zu Einsparungen gefordert. FÃ¼r die Haushaltsaufstellung gelte: 'Noch mehr sparen und noch mehr konsolidieren.'

Unionspolitiker haben von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil(SPD) vor der fÃ¼r Mittwoch geplanten Vorlage der Haushalts-Eckwerte 2027 die Bereitschaft zu Einsparungen gefordert. FÃ¼r die Haushaltsaufstellung gelte: "Noch mehr sparen und noch mehr konsolidieren", sagte UnionsfraktionsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) am Montag im "Morgenmagazin" des ZDF. Der Spardruck sei umso grÃ¶ÃŸer, als fÃ¼r das laufende Jahr "leider ein sehr geringes Wachstum" zu erwarten sei, was sich auch auf die Steuereinnahmen auswirke.



"Umso mehr muss es jetzt darum gehen, alles dafÃ¼r zu tun, dass die Wirtschaft mehr wachsen kann", sagte der CDU-Politiker weiter. FÃ¼r die Koalition gelte: "Jetzt die Reformen machen, jetzt die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dann wird es sich auch auf den Haushalt in den kommenden Jahren positiv auswirken."



Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Christian von Stetten, warf Klingbeil vor, zu wenig SanierungsvorschlÃ¤ge fÃ¼r den Haushalt vorzulegen. Es brauche jetzt "HaushaltssparmaÃŸnahmen und KÃ¼rzungen in den Ministerien", sagte von Stetten der "Bild".



Den jÃ¼ngsten VorstoÃŸ von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zur Aussetzung der Schuldenbremse lehnte von Stetten ab: "Die SPD-Verantwortlichen suchen jede Woche einen neuen Grund, um die Schulden erhÃ¶hen zu kÃ¶nnen. Das darf nicht passieren. Der Finanzminister muss jetzt seinen Job machen und KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge vorlegen."



Auch Bilger lehnte den SPD-VorstoÃŸ ab. "Das halten wir nicht fÃ¼r eine gute Idee", sagte er am Montag im ZDF. "Wir leben in Zeiten der Rekordschulden ohnehin. Wir haben auch Rekordsteuereinnahmen, immer noch." Auf jede Krise mit noch mehr Schulden zu reagieren, sei "nicht sinnvoll, denn fÃ¼r jeden Euro Schulden muss man auch Zinsen bezahlen".



Vor der Vorstellung der Eckwerte fÃ¼r den Bundeshaushalt 2027 forderte auch Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) "mehr Ehrgeiz beim Sparen". Im Haushalt 2027 fehlten mehr als 20 Milliarden Euro, fÃ¼r die folgenden Jahre seien HaushaltslÃ¶cher von mehr als 60 Milliarden Euro zu erwarten, sagte er der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" vom Montag. "Auch die anstehende Steuerreform dÃ¼rfen wir nicht nur durch Umbuchungen finanzieren. Ehrliche und echte Sparanstrengungen sind deshalb nÃ¶tig."



Middelberg schlug vor, nicht nur in den Ministerien acht Prozent des Personals einzusparen, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sondern auch bei allen gefÃ¶rderten Einrichtungen. "Wenn wir in der Spitze der Bundesverwaltung richtigerweise in dieser Wahlperiode acht Prozent Personal einsparen, dann muss dasselbe auch in allen Einrichtungen geleistet werden, die der Bund fÃ¶rdert", sagte er. Der Bund finanziere eine "riesige Zahl von Instituten, Stiftungen und Zentren fÃ¼r x-beliebige Themen". Es traue sich aber niemand, ineffiziente Einrichtungen aufzulÃ¶sen. "Jedenfalls: Der Umfang der FÃ¶rderung muss jetzt massiv reduziert werden", forderte Middelberg.



Die Eckwerte fÃ¼r den Bundeshaushalt 2027 will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am Mittwoch im Kabinett beschlieÃŸen lassen. AnschlieÃŸend geht der Haushaltsplan in die parlamentarische Beratung. Im November entscheidet der Bundestag abschlieÃŸend Ã¼ber die Ausgaben fÃ¼r 2027. Die Einzelheiten des Entwurfs wÃ¼rden in der Koalition aktuell noch besprochen, sagte der CDU-Politiker Bilger am Montag im ZDF.