Geldscheine und -mÃ¼nzen

Immer weniger EmpfÃ¤ngerinnen und EmpfÃ¤nger von BÃ¼rgergeld schaffen offenbar den Sprung vom Minijob in regulÃ¤re Jobs. Laut 'Bild' zeigt sich die deutliche VerÃ¤nderung auch beim RÃ¼ckgang der Quote.

Immer weniger EmpfÃ¤ngerinnen und EmpfÃ¤nger von BÃ¼rgergeld schaffen offenbar den Sprung vom Minijob in regulÃ¤re Jobs. Wie die "Bild"-Zeitung am Montag unter Berufung auf Zahlen der Bundesregierung berichtete, wurden 2017 insgesamt 102.084 Minijobber in sozialversicherungspflichtige Jobs vermittelt. Im vergangenen Jahr waren es demnach bis September nur 50.831 - hochgerechnet ergÃ¤be sich eine Zahl von rund 67.775 Jobber. Auch bei Vollzeitstellen hÃ¤tten sich die Integrationen halbiert.



Demnach zeigt sich die deutliche VerÃ¤nderung auch beim RÃ¼ckgang der Quote. Demnach schafften 2017 noch 27,1 Prozent der Minijob-Aufstockerinnen und -Aufstocker den Ãœbergang in eine regulÃ¤re BeschÃ¤ftigung, im Jahr 2025 waren es bis einschlieÃŸlich September nur noch 18,6 Prozent.



DieÂ CSU-Bundestagsabgeordnete und Sozialpolitikerin HÃ¼lya DÃ¼ber sagte der Zeitung, wenn weniger Menschen aus der Grundsicherung in regulÃ¤re Jobs kÃ¤men, zeige das, dass die Anreize im System noch nicht stimmten. "Zu oft lohnt sich Arbeit nicht." Ziel mÃ¼sse sein, "dass sich mehr Arbeit spÃ¼rbar lohnt und der Schritt in regulÃ¤re BeschÃ¤ftigung attraktiver wird".



Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Feser, der die Zahlen abgefragt hatte, sagte der "Bild"-Zeitung, die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit verwalte Arbeitslosigkeit "grÃ¶ÃŸtenteils nur noch, anstatt sie wirksam zu beenden". Minijobs mÃ¼ssten als BrÃ¼cke in echte BeschÃ¤ftigung dienen.



Die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit wies die Kritik zurÃ¼ck. Die BehÃ¶rde verwies auf die schwache Arbeitsmarktlage.