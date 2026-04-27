Politik

Immer weniger BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger schaffen Sprung von Minijob in regulÃ¤re Jobs

  • AFP - 27. April 2026, 09:57 Uhr
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Geldscheine und -mÃ¼nzen
Bild: AFP

Immer weniger EmpfÃ¤ngerinnen und EmpfÃ¤nger von BÃ¼rgergeld schaffen offenbar den Sprung vom Minijob in regulÃ¤re Jobs. Laut 'Bild' zeigt sich die deutliche VerÃ¤nderung auch beim RÃ¼ckgang der Quote.

Immer weniger EmpfÃ¤ngerinnen und EmpfÃ¤nger von BÃ¼rgergeld schaffen offenbar den Sprung vom Minijob in regulÃ¤re Jobs. Wie die "Bild"-Zeitung am Montag unter Berufung auf Zahlen der Bundesregierung berichtete, wurden 2017 insgesamt 102.084 Minijobber in sozialversicherungspflichtige Jobs vermittelt. Im vergangenen Jahr waren es demnach bis September nur 50.831 - hochgerechnet ergÃ¤be sich eine Zahl von rund 67.775 Jobber. Auch bei Vollzeitstellen hÃ¤tten sich die Integrationen halbiert.

Demnach zeigt sich die deutliche VerÃ¤nderung auch beim RÃ¼ckgang der Quote. Demnach schafften 2017 noch 27,1 Prozent der Minijob-Aufstockerinnen und -Aufstocker den Ãœbergang in eine regulÃ¤re BeschÃ¤ftigung, im Jahr 2025 waren es bis einschlieÃŸlich September nur noch 18,6 Prozent.

DieÂ CSU-Bundestagsabgeordnete und Sozialpolitikerin HÃ¼lya DÃ¼ber sagte der Zeitung, wenn weniger Menschen aus der Grundsicherung in regulÃ¤re Jobs kÃ¤men, zeige das, dass die Anreize im System noch nicht stimmten. "Zu oft lohnt sich Arbeit nicht." Ziel mÃ¼sse sein, "dass sich mehr Arbeit spÃ¼rbar lohnt und der Schritt in regulÃ¤re BeschÃ¤ftigung attraktiver wird".

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Feser, der die Zahlen abgefragt hatte, sagte der "Bild"-Zeitung, die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit verwalte Arbeitslosigkeit "grÃ¶ÃŸtenteils nur noch, anstatt sie wirksam zu beenden". Minijobs mÃ¼ssten als BrÃ¼cke in echte BeschÃ¤ftigung dienen.

Die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit wies die Kritik zurÃ¼ck. Die BehÃ¶rde verwies auf die schwache Arbeitsmarktlage.

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