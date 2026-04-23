Italienische Blauhelmsoldaten ersetzen beschÃ¤digte Jesus-Statue im Libanon

Frau schaut auf Handy Jesus-BeschÃ¤digung

Italienische Blauhelmsoldaten haben eine von israelische Soldaten beschÃ¤digte Jesus-Statue im Libanon ersetzt. Wie Regierungschefin Giorgia Meloni mitteilte, spendete das italienische Kontingent der UN-Mission Unifill ein neues Kruzifix.

Italienische Blauhelmsoldaten haben eine von israelische Soldaten beschÃ¤digte Jesus-Statue im Libanon ersetzt. Wie die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni am Donnerstag mitteilte, hatte das italienische Kontingent der UN-Mission Unifil die Idee, "dem libanesischen Dorf Debl ein neues Kruzifix zu spenden". Die Errichtung der neuen Statue sei "eine kraftvolle Botschaft der Hoffnung, des Dialogs und des Friedens".



Die Statue eines gekreuzigten Jesus hatte im vorwiegend von Christen bewohnten Dorf Debl im SÃ¼dlibanon nahe der Grenze zu Israel gestanden. Ein Foto eines israelischen Soldaten, der mit einem groÃŸen Hammer auf den Kopf der Jesus-Statue einschlÃ¤gt, die offenbar schon zuvor von ihrem Kreuz geholt worden war, sorgte diese Woche international fÃ¼r EmpÃ¶rung.



Nach Angaben der israelischen Armee wurden wegen der BeschÃ¤digung der Statue zwei Soldaten zu 30 Tagen MilitÃ¤rhaft verurteilt. Der Soldat, der die Statue beschÃ¤digt hatte, und der Soldat, der den Vorfall fotografiert hatte, wurden zudem vom Kampfeinsatz abgezogen. Sechs weitere Soldaten, die dabei gewesen waren, aber nicht eingeschritten waren oder den Vorfall gemeldet hatten, wurden zu "klÃ¤renden GesprÃ¤chen" einbestellt.



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die vom Iran finanzierte Hisbollah-Miliz als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge flog Israel massive Luftangriffe auf Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Mehr als 2400 Menschen im Libanon wurden seither getÃ¶tet und mehr als eine Million Menschen vertrieben. Am vergangenen Freitag trat eine zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft.