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TÃ¶dliche SchÃ¼sse auf Mann in Bremen: Dritter VerdÃ¤chtiger stellt sich

  • AFP - 23. April 2026, 15:45 Uhr
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Polizeibeamter mit Handschellen
Bild: AFP

Nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf einen 32-JÃ¤hrigen bei einer Auseinandersetzung im Bremer Stadtteil Neustadt hat sich ein dritter TatverdÃ¤chtiger gestellt. Der 63-JÃ¤hrige befindet sich wie die beiden anderen bereits Festgenommen in Untersuchungshaft.

Nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf einen 32-JÃ¤hrigen bei einer Auseinandersetzung im Bremer Stadtteil Neustadt hat sich ein dritter TatverdÃ¤chtiger gestellt. Der 63-JÃ¤hrige befindet sich wie die beiden anderen bereits Festgenommen in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der Hansestadt am Donnerstag sagte. Ihnen werde gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen.

Die tÃ¶dlichen SchÃ¼sse auf den 32-JÃ¤hrigen hatten sich Mitte MÃ¤rz ereignet. Unbekannte brachten den durch mehrere Schusswunden verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er starb. Kurz zuvor hatten Zeugen der Polizei eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten im Stadtteil Neustadt gemeldet, bei der auch SchÃ¼sse gefallen waren. Bei Eintreffen der ersten EinsatzkrÃ¤fte war niemand mehr vor Ort. Es fanden sich aber unter anderem PatronenhÃ¼lsen.

Vor zwei Wochen nahmen die Ermittler zwei VerdÃ¤chtige im Alter von 35 und 37 Jahren fest. Bei dem dritten TatverdÃ¤chtigen soll es sich laut Staatsanwaltschaft um den Vater zumindest eines der jÃ¼ngeren MÃ¤nner handeln. Zu konkreten Tatbeteiligungen machte der Sprecher keine Angaben.

Die tÃ¶dlichen SchÃ¼sse waren der Auftakt zu einer Reihe weiterer VorfÃ¤lle mit Schusswaffen in der Hansestadt. Bei einem davon wurde wenige Tage nach der ersten Tat ein 25-JÃ¤hriger ebenfalls im Stadtteil Neustadt schwer verletzt. Die Polizei richtete eine Sonderkommission ein. Die BehÃ¶rden verstÃ¤rkten auÃŸerdem ihre PrÃ¤senz in dem Stadtviertel.

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