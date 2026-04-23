Der ehemalige philippinische PrÃ¤sident Rodrigo Duterte muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Die zustÃ¤ndigen Richter entschieden am DonnerstagÂ in Den Haag einstimmig, die Anklage wegen Dutertes harten Vorgehens in seinem sogenannten Krieg gegen den Drogenhandel zuzulassen, wie sie in einer ErklÃ¤rung mitteilten.Â Duterte ist der erste ehemalige Staatschef aus Asien, dem vor dem IStGH der Prozess gemacht werden soll.
Es gebe "hinreichende GrÃ¼nde fÃ¼r die Annahme, dass Duterte fÃ¼r Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Mord und versuchtem Mord verantwortlich ist", hieÃŸ in der ErklÃ¤rung des IStGH. Die AnhÃ¶rungen in dem Fall gegen den 81-JÃ¤hrigen hatten im Februar begonnen. Duterte beteuerte seine Unschuld. Bis zum Beginn des Verfahrens kann es noch mehrere Monate dauern.
In seiner Amtszeit als PrÃ¤sident der Philippinen (2016-2022) hatte Duterte den Drogen den Kampf angesagt. Im Zuge der Kampagne tÃ¶teten EinsatzkrÃ¤fte damals tausende mutmaÃŸliche DrogenhÃ¤ndler und DrogensÃ¼chtige. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen lagen gegen viele Opfer gar keine Anschuldigungen vor, insbesondere Menschen aus Ã¤rmeren BevÃ¶lkerungsschichten wurden demnach ins Visier genommen.
Der IStGH beantragte 2021 Ermittlungen. Im MÃ¤rz 2025 wurde Duterte in der philippinischen Hauptstadt Manila festgenommen und in die Niederlande gebracht.Â Die Philippinen hatten dem IStGH auf Dutertes Anweisung hin 2019 den RÃ¼cken gekehrt; das Haager Gericht entschied allerdings, dass es fÃ¼r die Ahndung von Verbrechen bis zum Jahr 2019 weiterhin zustÃ¤ndig sei.Â
Ob Duterte tatsÃ¤chlich vor dem Gericht erscheinen wird, ist indes unsicher. Laut seinen Verteidigern ist er mental zu geschwÃ¤cht, um den Prozess zu verfolgen. Schon im Februar war er nicht zu den AnhÃ¶rungen erschienen.Â
Brennpunkte
Philippinischer Ex-PrÃ¤sident Duterte muss sich vor IStGH verantworten
- AFP - 23. April 2026, 13:38 Uhr
Der ehemalige philippinische PrÃ¤sident Duterte muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten.
Der ehemalige philippinische PrÃ¤sident Rodrigo Duterte muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Die zustÃ¤ndigen Richter entschieden am DonnerstagÂ in Den Haag einstimmig, die Anklage wegen Dutertes harten Vorgehens in seinem sogenannten Krieg gegen den Drogenhandel zuzulassen, wie sie in einer ErklÃ¤rung mitteilten.Â Duterte ist der erste ehemalige Staatschef aus Asien, dem vor dem IStGH der Prozess gemacht werden soll.
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