Bei den Aufbauarbeiten fÃ¼r das geplante Mega-Konzert von Shakira in Rio de Janeiro ist ein BÃ¼hnentechniker ums Leben gekommen. Wie die FeuerwehrbehÃ¶rde der brasilianischen KÃ¼stenmetropole mitteilte, wurde der Mann in einem Hebesystem eingequetscht und dabei schwer verletzt. Weitere Anwesende hÃ¤tten ihn zwar befreit, er sei jedoch spÃ¤ter im Krankenhaus gestorben.
Das kostenlose Konzert der kolumbianischen SÃ¤ngerin soll am Samstag stattfinden. Die Aufbauarbeiten fÃ¼r die BÃ¼hne dauern bereits seit Wochen an. Mitte April war unweit der BÃ¼hne an der Copacabana ein SprengkÃ¶rper gefunden worden, bei dem es sich laut Polizeiangaben um eine Blendgranate handelte.
Das kostenlose GroÃŸkonzert Shakiras auf der bei Einheimischen und Touristen gleichermaÃŸen beliebten Strandpromenade reiht sich in mehrere Ã¤hnliche Veranstaltungen in den vergangenen Jahren ein.Â Im vergangenen Jahr waren zu einem Gratis-Auftritt von Lady Gaga mehr als zwei Millionen Menschen zur Copacabana gekommen, 2024 zog Madonna 1,6 Millionen Besucher an.
Brennpunkte
BÃ¼hnentechniker stirbt bei Aufbauarbeiten vor Shakira-GroÃŸkonzert in Rio
- AFP - 27. April 2026, 09:04 Uhr
Bei Aufbauarbeiten vor dem geplanten Mega-Konzert von Shakira in Rio de Janeiro ist ein BÃ¼hnentechniker bei einem Unfall gestorben. Wie die Feuerwehr der brasilianischen KÃ¼stenmetropole mitteilte, wurde der Mann in einem Hebesystem eingequetscht.
Bei den Aufbauarbeiten fÃ¼r das geplante Mega-Konzert von Shakira in Rio de Janeiro ist ein BÃ¼hnentechniker ums Leben gekommen. Wie die FeuerwehrbehÃ¶rde der brasilianischen KÃ¼stenmetropole mitteilte, wurde der Mann in einem Hebesystem eingequetscht und dabei schwer verletzt. Weitere Anwesende hÃ¤tten ihn zwar befreit, er sei jedoch spÃ¤ter im Krankenhaus gestorben.
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