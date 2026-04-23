Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat die VerlÃ¤ngerung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran begrÃ¼ÃŸt. "Sie erÃ¶ffnet eine wichtige Chance, die diplomatischen Verhandlungen in Islamabad fortzusetzen, um Frieden zu schlieÃŸen und eine Eskalation des Krieges abzuwenden", heiÃŸt es in einer am Donnerstag verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung. "Diese Gelegenheit sollte auch Teheran ergreifen."
Den Iran fordere man auf, sein militÃ¤risches Atomprogramm einzustellen und Israel sowie andere Nachbarstaaten nicht lÃ¤nger zu bedrohen. Die StraÃŸe von Hormus mÃ¼sse "dauerhaft, zuverlÃ¤ssig und ohne EinschrÃ¤nkungen oder GebÃ¼hren geÃ¶ffnet werden".
Gelinge eine umfassende Ãœbereinkunft, sei die Bundesregierung bereit, mit ihren Partnern schrittweise bestehende restriktive MaÃŸnahmen zu lockern. Blockiere der Iran dagegen weiterhin die StraÃŸe von Hormus, stehe die Bundesregierung bereit, zusÃ¤tzliche Sanktionen zu erÃ¶rtern. Sobald ein anhaltendes Ende der Kampfhandlungen erreicht sei, wolle die Bundesregierung gemeinsam mit ihren Partnern zur freien Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus beitragen.
Die Bundesregierung werde weiter auf diplomatischem Weg darauf hinwirken, dass der Krieg im SÃ¼den des Libanon zu einem dauerhaften Ende komme, heiÃŸt es in der ErklÃ¤rung weiter.
Brennpunkte
Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe im Iran-Krieg
- dts - 23. April 2026, 13:27 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat die VerlÃ¤ngerung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran begrÃ¼ÃŸt. "Sie erÃ¶ffnet eine wichtige Chance, die diplomatischen Verhandlungen in Islamabad fortzusetzen, um Frieden zu schlieÃŸen und eine Eskalation des Krieges abzuwenden", heiÃŸt es in einer am Donnerstag verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung. "Diese Gelegenheit sollte auch Teheran ergreifen."
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