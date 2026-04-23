Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Parlamentsreform soll Macht von AfD begrenzen

Landtag in Magdeburg

Viereinhalb Monate vor der Wahl hat der Landtag in Sachsen-Anhalt eine Parlamentsreform beschlossen. Die von CDU, SPD, FDP, Linkspartei und GrÃ¼nen verabschiedete Reform betrifft unter anderem das Verfassungsgericht und die LandtagsprÃ¤sidentenwahl.

Rund viereinhalb Monate vor der Wahl hat der Landtag in Sachsen-Anhalt eine Parlamentsreform beschlossen. Die neuen Regelungen, die am Donnerstag in Magdeburg mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU, SPD und FDP sowie Linkspartei und GrÃ¼nen verabschiedet wurden, betreffen unter anderem die Arbeit des Landesverfassungsgerichts und die Wahl des LandtagsprÃ¤sidenten.



Damit wollen die Parlamentarier einer drohenden ArbeitsunfÃ¤higkeit von Landtag und Institutionen vorbeugen, sollte die AfD bei der Landtagswahl am 6. September stÃ¤rkste Kraft werden und beispielsweise BeschlÃ¼sse, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern, blockieren kÃ¶nnen.



So kann die stÃ¤rkste Fraktion kÃ¼nftig weiterhin im ersten Wahlgang einen Kandidaten als LandtagsprÃ¤sidenten vorschlagen. ErhÃ¤lt dieser im ersten Wahlgang nicht die nÃ¶tige Mehrheit, kÃ¶nnen auch alle anderen Fraktionen Bewerber ins Rennen schicken. Dies ist auch eine Reaktion auf die chaotische Wahl des ThÃ¼ringer LandtagsprÃ¤sidenten im September 2024, nachdem die AfD die Landtagswahl gewann und zunÃ¤chst auf dem Spitzenamt beharrte.



Laut Parlamentsreform soll zudem nicht nur fÃ¼r den Abschluss, sondern auch fÃ¼r die KÃ¼ndigung von StaatsvertrÃ¤gen eine Zustimmung des Landtages nÃ¶tig sein. FÃ¼r die Landeszentrale fÃ¼r politische Bildung wurde eine Bestandsgarantie verankert.



Die AfD in Sachsen-Anhalt schrieb in ihrem Regierungsprogramm als "erste Amtshandlung" die KÃ¼ndigung der RundfunkstaatsvertrÃ¤ge fest. Zudem will die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei die Landeszentrale fÃ¼r politische Bildung abschaffen.



Kandidaten fÃ¼r das Landesverfassungsgericht, die bisher mit Zweidrittelmehrheit vom Landtag gewÃ¤hlt werden mÃ¼ssen, sollen nach der neuen Regelung im Fall einer gescheiterten Wahl auf Vorschlag des Gerichts selbst mit einfacher Mehrheit gewÃ¤hlt werden kÃ¶nnen.



AuÃŸerdem ist es kÃ¼nftig nicht mehr erlaubt, dass Abgeordnete AngehÃ¶rige anderer Landtagsabgeordneter in ihren BÃ¼ros beschÃ¤ftigen. Dies ist eine Konsequenz aus der AfD-VerwandtenaffÃ¤re. In mehreren BundeslÃ¤ndern, so auch in Sachsen-Anhalt, wurden FÃ¤lle bekannt, in denen FamilienangehÃ¶rige von AfD-Politikern in AbgeordnetenbÃ¼ros anderer AfD-Politiker angestellt sind.



FÃ¼r den Gesetzentwurf stimmten 72 Abgeordnete von CDU, SPD, FDP, Linkspartei und GrÃ¼nen sowie eine fraktionslose Abgeordnete. Die AfD-Fraktion und ein fraktionsloser Parlamentarier stimmten mit 22 Stimmen dagegen.



Der CDU-Abgeordnete Andreas Schumann mahnte, erreiche die AfD bei der Landtagswahl die Mehrheit, drohe ein tiefgreifender politischer Umbau im Land. Die Parlamentsreform zeige, dass der Schutz der Demokratie Ã¼ber parteipolitischen Interessen stehe. Ã„hnlich argumentierten die Vertreter der anderen Parteien.



AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner kritisierte die Regelungen dagegen als "TrickbetrÃ¼ger-Parlamentsreform". Die Reform sei ein Ergebnis der "Angst vor dem Wahlergebnis im September".



In Umfragen liegt die AfD deutlich vor der CDU und den anderen Parteien. CDU-MinisterprÃ¤sident Sven Schulze regiert derzeit gemeinsam mit SPD und FDP.