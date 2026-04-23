Wirtschaft

Viele Unternehmen haben FrauenfÃ¶rderung organisatorisch verankert

  • dts - 23. April 2026, 09:39 Uhr
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Frau auf einer Rolltreppe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Unternehmen in Deutschland haben FrauenfÃ¶rderung organisatorisch verankert. Wie eine am Donnerstag verÃ¶ffentlichte Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom ergab, haben rund drei Viertel der deutschen Unternehmen (72 Prozent) eine fÃ¼r die FÃ¶rderung von Frauen und die ErhÃ¶hung des Frauenanteils verantwortliche Stelle oder Person benannt.

In knapp der HÃ¤lfte der Unternehmen (48 Prozent) sind die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung oder der Vorstand verantwortlich fÃ¼r Themen zur FÃ¶rderung von Frauen oder fÃ¼r die ErhÃ¶hung des Frauenanteils. In 29 Prozent der Unternehmen liegen diese Themen im Personal- oder HR-Bereich, in 20 Prozent ist die mittlere FÃ¼hrungsebene zustÃ¤ndig. Viele Unternehmen setzen auch auf spezialisierte Stellen. In mehr als einem Viertel der Unternehmen (26 Prozent) sind Gleichstellungsbeauftragte verantwortlich fÃ¼r FrauenfÃ¶rderung, in 12 Prozent sind es Diversity-Beauftragte.

FÃ¼r die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 603 Unternehmen ab 20 BeschÃ¤ftigten in Deutschland. Die Interviews wurden von der 50. Kalenderwoche 2025 bis zur 6. Kalenderwoche 2026 mit der FÃ¼hrungsebene, Entscheidern und Personalchefs durchgefÃ¼hrt.

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