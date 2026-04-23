15-jÃ¤hriger Beifahrer stirbt bei Unfall auf Brandenburger LandstraÃŸe

Rettungswagen

Ein 15-jÃ¤hriger Beifahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf einer LandstraÃŸe im Osten Brandenburgs ums Leben gekommen. Der 44 Jahre alte Fahrer des Autos, in dem auch der 15-JÃ¤hrige saÃŸ, wollte mehrere Fahrzeuge auf der StraÃŸe Ã¼berholen.

Ein 15-jÃ¤hriger Beifahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf einer LandstraÃŸe im Osten Brandenburgs ums Leben gekommen. Der 44 Jahre alte Fahrer des Autos, in dem auch der 15-JÃ¤hrige saÃŸ, wollte am spÃ¤ten Mittwochnachmittag mehrere Fahrzeuge auf der StraÃŸe Ã¼berholen, wie die Polizei am Donnerstag in Frankfurt an der Oder mitteilte.



WÃ¤hrend sich das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn befand, scherte eines der Autos aus der Kolonne aus, so dass es zu einer seitlichen BerÃ¼hrung der beiden Fahrzeuge kam. Das Auto des 44-JÃ¤hrigen wurde daraufhin gegen einen Baum geschleudert und kam im Graben zum Stehen.



Dabei wurde der 15-jÃ¤hrige Beifahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der 44-jÃ¤hrige Fahrer und der 29 Jahre alter Fahrer des ausscherenden Wagens erlitten leichtere Verletzungen.