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15-jÃ¤hriger Beifahrer stirbt bei Unfall auf Brandenburger LandstraÃŸe

  • AFP - 23. April 2026, 13:20 Uhr
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Rettungswagen
Bild: AFP

Ein 15-jÃ¤hriger Beifahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf einer LandstraÃŸe im Osten Brandenburgs ums Leben gekommen. Der 44 Jahre alte Fahrer des Autos, in dem auch der 15-JÃ¤hrige saÃŸ, wollte mehrere Fahrzeuge auf der StraÃŸe Ã¼berholen.

Ein 15-jÃ¤hriger Beifahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf einer LandstraÃŸe im Osten Brandenburgs ums Leben gekommen. Der 44 Jahre alte Fahrer des Autos, in dem auch der 15-JÃ¤hrige saÃŸ, wollte am spÃ¤ten Mittwochnachmittag mehrere Fahrzeuge auf der StraÃŸe Ã¼berholen, wie die Polizei am Donnerstag in Frankfurt an der Oder mitteilte.

WÃ¤hrend sich das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn befand, scherte eines der Autos aus der Kolonne aus, so dass es zu einer seitlichen BerÃ¼hrung der beiden Fahrzeuge kam. Das Auto des 44-JÃ¤hrigen wurde daraufhin gegen einen Baum geschleudert und kam im Graben zum Stehen.

Dabei wurde der 15-jÃ¤hrige Beifahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der 44-jÃ¤hrige Fahrer und der 29 Jahre alter Fahrer des ausscherenden Wagens erlitten leichtere Verletzungen.

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