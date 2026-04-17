Beim US-Streamingdienst Netflix endet einen Ã„ra: MitgrÃ¼nder Reed Hastings verlÃ¤sst das Unternahmen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats werde sich nach Ablauf seiner Amtszeit im Juni nicht zur Wiederwahl stellen, erklÃ¤rte Netflix am Donnerstag. Die Netflix-Aktie brach nach durchwachsenen Quartalszahlen um mehr als acht Prozent ein.
Im abgelaufenen Quartal erzielte der Streamingdienst einen Umsatz von 12,25 Milliarden Dollar und lag damit nur knapp Ã¼ber den Erwartungen der Analysten. Seinen Gewinn konnte Netflix deutlich auf 5,28 Milliarden Dollar steigern - allerdings nur aufgrund einer Sonderzahlung.
Netflix kassierte eine Abfindung in HÃ¶he von 2,8 Milliarden Dollar fÃ¼r die AuflÃ¶sung einer Vereinbarung zur Ãœbernehme des US-Film- und Medienkonzerns Warner Bros. Discovery. In der Ãœbernahmeschlacht um Warner Bros. war Netflix von Paramount Skydance Ã¼berboten worden. Der Quartals-Gewinn abzÃ¼glich der Abfindung blieb hinter den Erwartungen zurÃ¼ck.Â
Hastings hatte Netflix 1997 zusammen mit Marc Randolph in Kalifornien gegrÃ¼ndet. Das Unternehmen, das anfangs DVDs verlieh und per Post verschickte, bot 2007 in den USA erstmals einen Streaming-Service an. Mit Eigenproduktionen von Serien und Filmen feierte Netflix groÃŸe Erfolge und ist MarktfÃ¼hrer unter den Streaminganbietern, deren Zahl in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Aus dem operativen GeschÃ¤ft hatte sich Hastings bereits Anfang 2023 zurÃ¼ckgezogen. Er trat als Co-Chef zurÃ¼ck und Ã¼bernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats.
Technologie
Netflix-Aktie bricht ein - MitgrÃ¼nder Hastings verkÃ¼ndet RÃ¼ckzug
- AFP - 17. April 2026, 02:13 Uhr
Beim US-Streamingdienst Netflix endet einen Ã„ra: MitgrÃ¼nder Reed Hastings verlÃ¤sst das Unternahmen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats werde sich nach Ablauf seiner Amtszeit im Juni nicht zur Wiederwahl stellen, erklÃ¤rte Netflix. Die Netflix-Aktie brach um als acht Prozent ein.
Beim US-Streamingdienst Netflix endet einen Ã„ra: MitgrÃ¼nder Reed Hastings verlÃ¤sst das Unternahmen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats werde sich nach Ablauf seiner Amtszeit im Juni nicht zur Wiederwahl stellen, erklÃ¤rte Netflix am Donnerstag. Die Netflix-Aktie brach nach durchwachsenen Quartalszahlen um mehr als acht Prozent ein.
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