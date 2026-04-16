Im Streit Ã¼ber verlorene EinsÃ¤tze aus Online-GlÃ¼cksspielen hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zugunsten der Spieler entschieden. Diese kÃ¶nnen das Geld von den Anbietern zurÃ¼ckfordern, wenn die Spiele an ihrem Wohnsitz verboten waren, wie der EuGH am Donnerstag entschied. Im konkreten Fall ging es um einen Deutschen, der in Malta gegen maltesische Anbieter klagt.(Az. C-440/23)
Er nahm zwischen Juni 2019 und Juli 2021 an virtuellen GlÃ¼cksspielen teil. Damals waren Online-GlÃ¼cksspiele nach deutschem Recht bis auf einige Ausnahmen verboten; die Spiele in dem Fall fielen unter das Verbot. Inzwischen sind die Regeln gelockert. Die maltesischen Anbieter hatten allerdings in den betreffenden Jahren Lizenzen ihres Heimatlands.Â
Das maltesische Gericht setzte das Verfahren aus und fragte, ob das frÃ¼here deutsche Verbot trotz Lizenz aus Malta mit der europÃ¤ischen Dienstleistungsfreiheit vereinbar sei. Das sei es, entschied der EuGH nun. Verbraucher kÃ¶nnten verlorene EinsÃ¤tze von Anbietern aus einem anderen Mitgliedstaat zurÃ¼ckverlangen.
Wirtschaft
Verbotene Online-GlÃ¼cksspiele: Spieler kÃ¶nnen verlorene EinsÃ¤tze zurÃ¼ckfordern
- AFP - 16. April 2026, 10:55 Uhr
Im Streit Ã¼ber verlorene EinsÃ¤tze aus Online-GlÃ¼cksspielen hat der EuropÃ¤ische Gerichthof zugunsten der Spieler entschieden. Diese kÃ¶nnen das Geld von den Anbietern zurÃ¼ckfordern, wenn die Spiele an ihrem Wohnsitz verboten waren.
Im Streit Ã¼ber verlorene EinsÃ¤tze aus Online-GlÃ¼cksspielen hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zugunsten der Spieler entschieden. Diese kÃ¶nnen das Geld von den Anbietern zurÃ¼ckfordern, wenn die Spiele an ihrem Wohnsitz verboten waren, wie der EuGH am Donnerstag entschied. Im konkreten Fall ging es um einen Deutschen, der in Malta gegen maltesische Anbieter klagt.(Az. C-440/23)
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