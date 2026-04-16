Studie: Neue Alzheimer-Wirkstoffe haben keinen Zusatznutzen

Alzheimer-Patientin

Zwei neuere Alzheimer-Medikamente, in die Forschung und Patienten groÃŸe Hoffnungen gesetzt hatten, haben sich weniger wirksam erwiesen als erwartet. Die Anti-Amyloid-Medikamente stellen fÃ¼r Patienten keine Verbesserung dar.

Zwei neuere Alzheimer-Medikamente, in die Forschung und Patienten groÃŸe Hoffnungen setzten, haben sich weniger wirksam erwiesen als erwartet. Die sogenannten Anti-Amyloid-Medikamente, die bereits in einer frÃ¼hen Phase das Fortschreiten der Krankheit abbremsen sollen, stellen fÃ¼r Patienten nach einer am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Studie der Cochrane-OrganisationÂ keine Verbesserung dar. Unterdessen bescheinigte in Deutschland der Gemeinsame Bundesausschuss nach dem ersten auch dem zweiten der Wirkstoffe, dass er "keinen Zusatznutzen" habe.Â



Konkret geht es um die Wirkstoffe Lecanemab und Donanemab. Bei Letzterem war der Bundesausschuss bereits im Januar zu dem Ergebnis gekommen, dass er keinen Zusatznutzen gegenÃ¼ber der bisherigen Standardtherapie habe. Nun wurde dies auch fÃ¼r Lecanemab entschieden. Im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) sind Kassen, Ã„rzte und KrankenhÃ¤user vertreten. Die entsprechenden Arzneimittel, darunter Leqembi und Kinsula, dÃ¼rfen in Deutschland aber weiter verordnet werden.Â



Leqembi war im September 2025 in Deutschland zugelassen worden, Donanemab zwei Monate spÃ¤ter. Die Bewertung des Bundesausschusses dient nun als Basis fÃ¼r die Preisverhandlungen fÃ¼r das Medikament zwischen dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung und dem Hersteller.



FÃ¼r die Cochrane-Studie werteten die Autoren sieben klinische Versuche mit etwa 20.000 Patienten aus, die mit insgesamt sieben verschiedenen Medikamenten behandelt wurden. Die Studie verlief Ã¼ber anderthalb Jahre. Die neuen Wirkstoffe sollen Ablagerungen im Gehirn, sogenannte Amyloid-Plaques, verhindern. Aber: "Unsere Ergebnisse widerlegen die Annahme, dass die Beseitigung von Amyloiden den Patienten zugutekÃ¤me", erklÃ¤rte der niederlÃ¤ndische Neurologe und Mitautor der Studie, Edo Richard. Er plÃ¤dierte dafÃ¼r, dass die Alzheimerforschung sich anderen Mechanismen zuwende.Â



International gehen die EinschÃ¤tzungen der GesundheitsbehÃ¶rden zu den Anti-Amyloid-Medikamenten auseinander. WÃ¤hrend die USA und die EU die Medikamente zugelassen haben, entschieden Frankreich und GroÃŸbritannien, die Kosten nicht durch die Krankenkassen zu erstatten.Â



In Deutschland leben mehr als 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. UngefÃ¤hr zwei Drittel von ihnen haben Alzheimer.