China hat seinen BÃ¼rgern geraten, bei der Einreise in die USA Vorsicht walten zu lassen. Einreisen insbesondere Ã¼ber den Flughafen von Seattle sollten vermieden werden, weil es dort zu "bÃ¶sartigen" Grenzkontrollen kommen kÃ¶nne, heiÃŸt es in einer ErklÃ¤rung des AuÃŸenministeriums in Peking vom Donnerstag.
Nach Angaben des Ministeriums wurde etwa 20 chinesischen Wissenschaftlern "unlÃ¤ngst" die Einreise am Flughafen Seattle/Tacoma verweigert, obwohl diese Ã¼ber gÃ¼ltige Visa verfÃ¼gt hÃ¤tten. Die Forscher wollten demnach an wissenschaftlichen Konferenzen teilnehmen, seien aber stattdessen Opfer "bÃ¶sartiger VerhÃ¶re und Schikanen" geworden.
In der ErklÃ¤rung wird Reisenden geraten, ihr "Sicherheitsbewusstsein zu schÃ¤rfen" und sich bei Befragungen durch die US-Grenzschutzpolizei CBP "ruhig und rational" zu verhalten. Die CBP reagierte zunÃ¤chst nicht auf eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zu den chinesischen Sicherheitshinweisen.
Politik
China warnt BÃ¼rger vor "bÃ¶sartigen" Kontrollen bei der Einreise in die USA
- AFP - 16. April 2026, 14:02 Uhr
China hat seinen BÃ¼rgern geraten, bei der Einreise in die USA Vorsicht walten zu lassen. Einreisen insbesondere Ã¼ber den Flughafen von Seattle sollten vermieden werden, weil es dort zu 'bÃ¶sartigen' Grenzkontrollen kommen kÃ¶nne.
China hat seinen BÃ¼rgern geraten, bei der Einreise in die USA Vorsicht walten zu lassen. Einreisen insbesondere Ã¼ber den Flughafen von Seattle sollten vermieden werden, weil es dort zu "bÃ¶sartigen" Grenzkontrollen kommen kÃ¶nne, heiÃŸt es in einer ErklÃ¤rung des AuÃŸenministeriums in Peking vom Donnerstag.
Weitere Meldungen
CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat die Zahlung der geplanten EntlastungsprÃ¤mie von 1000 Euro an Beamte in Bund und LÃ¤ndern kategorisch ausgeschlossen. "Das muss absolutMehr
Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, will fÃ¼r zwei weitere Jahre an der Spitze der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU stehen - obwohl er im Herbst dieMehr
Einschnitte bei der Rente treffen nicht nur Ã¤ltere Menschen, sondern auch und gerade jÃ¼ngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag inMehr
Top Meldungen
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Das Management der Lufthansa-Gruppe greift angesichts der massiven Streikwelle zu einer harten MaÃŸnahme. Der Betrieb von LufthansaMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert die VerzÃ¶gerungen beim GebÃ¤udemodernisierungsgesetz, der Nachfolge des sogenanntenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Beamten in Bund und LÃ¤ndern dÃ¼rfen nach Ãœberzeugung von CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann auf keinen Fall in den Genuss der geplantenMehr