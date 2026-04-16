China warnt BÃ¼rger vor "bÃ¶sartigen" Kontrollen bei der Einreise in die USA

Grenzkontrollen am Flughafen in Miami

China hat seinen BÃ¼rgern geraten, bei der Einreise in die USA Vorsicht walten zu lassen. Einreisen insbesondere Ã¼ber den Flughafen von Seattle sollten vermieden werden, weil es dort zu 'bÃ¶sartigen' Grenzkontrollen kommen kÃ¶nne.

China hat seinen BÃ¼rgern geraten, bei der Einreise in die USA Vorsicht walten zu lassen. Einreisen insbesondere Ã¼ber den Flughafen von Seattle sollten vermieden werden, weil es dort zu "bÃ¶sartigen" Grenzkontrollen kommen kÃ¶nne, heiÃŸt es in einer ErklÃ¤rung des AuÃŸenministeriums in Peking vom Donnerstag.



Nach Angaben des Ministeriums wurde etwa 20 chinesischen Wissenschaftlern "unlÃ¤ngst" die Einreise am Flughafen Seattle/Tacoma verweigert, obwohl diese Ã¼ber gÃ¼ltige Visa verfÃ¼gt hÃ¤tten. Die Forscher wollten demnach an wissenschaftlichen Konferenzen teilnehmen, seien aber stattdessen Opfer "bÃ¶sartiger VerhÃ¶re und Schikanen" geworden.



In der ErklÃ¤rung wird Reisenden geraten, ihr "Sicherheitsbewusstsein zu schÃ¤rfen" und sich bei Befragungen durch die US-Grenzschutzpolizei CBP "ruhig und rational" zu verhalten. Die CBP reagierte zunÃ¤chst nicht auf eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zu den chinesischen Sicherheitshinweisen.