Bundesregierung lehnt Schutzklauseln fÃ¼r US-Zoll-Abkommen ab

Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich gegen mehrere Ã„nderungsantrÃ¤ge positioniert, die das EU-Parlament zur Umsetzung des Zoll-Abkommens mit den USA eingebracht hat. Das geht aus einem sogenannten Drahtbericht des AuswÃ¤rtigen Amtes vom 9. April 2026 hervor, der an alle Ministerien versendet wurde und Ã¼ber den der Newsletter Industrie und Handel des "Politico" berichtet. Das AuswÃ¤rtige Amt kommentierte den Text auf eine Anfrage hin nicht.



"DEU warnte vor dem Eindruck eines verzÃ¶gerten Entscheidungsprozesses", heiÃŸt es in dem Bericht zu den Ratsverhandlungen zur Umsetzung des Turnberry-Deals. "Die EU solle signalisieren, ein verlÃ¤sslicher Partner der USA bleiben zu wollen, und einer Eskalation entgegenwirken. Insofern wÃ¼nschte sich DEU einen balancierten Ansatz, der auch die benÃ¶tigte Zustimmung des EP zu den GesetzesÃ¤nderungen berÃ¼cksichtigt."



Demnach ist die Bundesregierung skeptisch bei den vom Parlament vorgeschlagenen Sunrise-Klauseln. Sie besagen, dass die Senkung der ZollsÃ¤tze nur gelten soll, wenn die USA ihre Verpflichtungen einhalten. Eine Sunrise-Klausel ist laut des Berichts aus deutscher Sicht nur vermittelbar, wenn sie sich auf die Einhaltung der bestehenden Regeln beschrÃ¤nkt.



AuÃŸerdem fordern die EU-Abgeordneten, das Abkommen mit einer sogenannten Sunset-Klausel bis zum 31. MÃ¤rz 2028 zu befristen. "FÃ¼r eine Sunset-Klausel sah DEU keinen Anlass; diese riskiere vielmehr eine weitere Eskalation", heiÃŸt es in dem Drahtbericht. Weiter unterstÃ¼tzt Berlin die BemÃ¼hungen der Kommission, die US-ZÃ¶lle auf Stahl und Aluminium weiter zu senken, "warnte jedoch, realistisch zu bleiben".

