Festnahme bei Razzia gegen Brandenburger GeldwÃ¤schenetzwerk

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Bei einer Razzia gegen ein Brandenburger GeldwÃ¤schenetzwerk ist ein 41-JÃ¤hriger festgenommen wurden. AuÃŸerdem wurden DatentrÃ¤ger, Fahrzeuge, VermÃ¶genswerte und Unterlagen beschlagnahmt.

Bei einer Razzia gegen ein Brandenburger GeldwÃ¤schenetzwerk ist am Donnerstag ein 41-JÃ¤hriger festgenommen wurden. AuÃŸerdem wurden DatentrÃ¤ger, Fahrzeuge, VermÃ¶genswerte und Unterlagen beschlagnahmt, wie die federfÃ¼hrende Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder am Donnerstag mitteilte. Durchsucht wurden mehr als 20 Wohn- und Firmenanschriften in Brandenburg, Berlin und Sachsen.



Der 41-jÃ¤hrige Brandenburger gilt laut Staatsanwaltschaft als Hauptbeschuldigter. Gemeinsam mit fÃ¼nf MittÃ¤tern soll er ein Netzwerk aus Scheinfirmen betrieben und ein Geflecht aus Konten errichten haben, worÃ¼ber die organisierte KriminalitÃ¤t Millionensummen aus illegalen Quellen verschleierte und in den legalen Wirtschaftskreislauf schleuste.