Hormus-Mission: Regierung bietet Teilnahme von Minenjagdbooten an

Deutsches Kriegsschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung ist bereit, die Bundeswehr an einer mÃ¶glichen Mission zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus mit KapazitÃ¤ten zum MinenrÃ¤umen und zur SeeaufklÃ¤rung zu beteiligen. Dieses Angebot will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) offenbar an diesem Freitag bei einem Treffen in Paris unterbreiten, berichtet die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" (Freitagausgabe). Auf Einladung des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Keir Starmer nehmen sowohl Merz als auch die italienische MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni an der Sitzung teil. Zahlreiche weitere UnterstÃ¼tzer einer mÃ¶glichen Mission am Golf sollen zugeschaltet werden.



Einbringen soll die Bundeswehr sich laut SZ insbesondere durch ihre FÃ¤higkeiten beim MinenrÃ¤umen. Die Bundeswehr verfÃ¼gt Ã¼ber zehn spezialisierte Minenjagdboote vom Typ MJ332 zur Ortung und Vernichtung von Minen. Zur SeeaufklÃ¤rung soll die Bundeswehr auÃŸerdem von ihrer seit 2002 bestehenden strategisch gÃ¼nstig gelegenen Marinelogistikbasis in Dschibuti beitragen. Teil der Ãœberlegungen ist auÃŸerdem eine Entlastung der Nato-Partner im Nordatlantik.



Bedingung fÃ¼r eine deutsche Beteiligung ist ein vorheriges Ende der Feindseligkeiten, eine internationale Mission und ein Mandat, vorzugsweise durch die Vereinten Nationen. AuÃŸerdem ist ein Beschluss des Bundestages erforderlich. Aus deutscher Sicht mÃ¼ssten die USA nach in der Mission keine Kommandofunktionen ausÃ¼ben, sollen aber prÃ¤sent und eingebunden sein. Kanzler Merz poche auÃŸerdem auf ein tragfÃ¤higes politisches und militÃ¤risches Konzept, hieÃŸ es. Er wird bereits am Donnerstagabend in Paris erwartet.

