Prozess gegen mutmaÃŸliche IS-RÃ¼ckkehrerin in DÃ¼sseldorf begonnen

Oberlandesgericht DÃ¼sseldorf

In DÃ¼sseldorf hat ein Prozess gegen eine Deutschmarokkanerin begonnen, die jahrelang in Syrien fÃ¼r die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) tÃ¤tig gewesen sein soll. Vor dem Oberlandesgericht wurde die Anklage gegen die 32-JÃ¤hrige verlesen.

In DÃ¼sseldorf hat ein Prozess gegen eine Deutschmarokkanerin begonnen, die jahrelang in Syrien fÃ¼r den IS tÃ¤tig gewesen sein soll. Am Donnerstag wurde vor dem Oberlandesgericht nach Angaben eines Sprechers die Anklage gegen die 32-JÃ¤hrige verlesen. Sie soll im Jahr 2015, noch als Heranwachsende, mit ihrem Mann von Deutschland aus zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gereist sein.



Der Bundesanwaltschaft zufolge starb der Mann bei KÃ¤mpfen. Die Frau habe dann nacheinander zwei weitere IS-Mitglieder geheiratet. Sie habe ihre jeweiligen EhemÃ¤nner unterstÃ¼tzt, etwa indem sie den gemeinsamen Haushalt gefÃ¼hrt habe, und ihnen so die Arbeit fÃ¼r den IS ermÃ¶glicht.



2019 sei sie von kurdischen KrÃ¤ften aufgegriffen und in ein Lager gebracht worden. Im Dezember 2022 kam sie nach Deutschland zurÃ¼ck. FÃ¼r die Verhandlung setzte das Gericht zehn Termine bis Ende Mai an.