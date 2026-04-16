Trump verkÃ¼ndet zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat am Donnerstag eine zehntÃ¤gige Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon verkÃ¼ndet.



Die Waffenruhe sei das Ergebnis eines GesprÃ¤chs, das er mit dem libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun und dem MinisterprÃ¤sidenten von Israel, Benjamin Netanjahu, gefÃ¼hrt habe, schrieb Trump auf seiner persÃ¶nlichen Plattform. Die Feuerpause soll um 23 Uhr deutscher Zeit beginnen.



"Am Dienstag trafen sich die beiden LÃ¤nder zum ersten Mal seit 34 Jahren hier in Washington, D.C., zusammen mit unserem groÃŸartigen AuÃŸenminister Marco Rubio", so Trump. "Ich habe VizeprÃ¤sident JD Vance und AuÃŸenminister Rubio zusammen mit dem Vorsitzende des Generalstabs der Vereinigten Staaten, Dan Raizin` Caine, angewiesen, mit Israel und dem Libanon zusammenzuarbeiten, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen."

