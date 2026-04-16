Porzellan aus ElysÃ©e-Palast gestohlen: Zwei Jahre Haft fÃ¼r Ex-Angestellten

SÃ¨vres-Tafelgeschirr des ElysÃ©e-Palasts

Weil er wertvolles Tafelgeschirr aus dem PrÃ¤sidentenpalast gestohlen und im Internet verkauft hat, ist ein ehemaliger Angestellter des ElysÃ©e in Paris am Donnerstag zu einer zweijÃ¤hrigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Weil er wertvolles Tafelgeschirr aus dem franzÃ¶sischen PrÃ¤sidentenpalast gestohlen und im Internet verkauft hat, ist ein ehemaliger Angestellter des ElysÃ©e in Paris zu einer zweijÃ¤hrigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht befand Thomas M. am Donnerstag fÃ¼r schuldig, zwischen 2023 und 2025 Porzellan und andere GegenstÃ¤nde im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen zu haben.Â



Aufgrund des langen Tatzeitraums, der Anzahl der gestohlenen GegenstÃ¤nde sowie ihres finanziellen und historischen Werts handele es sich aus Sicht des Gerichts um eine "schwerwiegende" Tat, sagte die Vorsitzende Richterin bei der UrteilsverkÃ¼ndung.



M. muss ein Jahr lang eine elektronische FuÃŸfessel tragen, das zweite Jahr ist auf BewÃ¤hrung. Er muss auÃŸerdem eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen und darf nicht mehr in Ã¤hnlicher Funktion arbeiten. Zudem darf er nie wieder ein Auktionshaus betreten. Sein Komplize Damien G. wurde ebenfalls zu zwei Jahren verurteilt. Er muss acht Monate lang eine elektronische FuÃŸfessel tragen, die Ã¼brigen 16 Monate wurden auf BewÃ¤hrung ausgesetzt.Â



Die beiden MÃ¤nner verkauften den GroÃŸteil des Diebesguts Ã¼ber ein GeschÃ¤ftskonto der Handelsplattform Vinted und Ã¼ber Facebook. Eigenen Angaben zufolge nahmen sie damit rund 15.000 Euro ein. Ihr wichtigster Kunde Ghislain M., der fast 80 Objekte abkaufte, erhielt eine einjÃ¤hrige Haftstrafe auf BewÃ¤hrung.Â



Der Diebstahl flog im vergangenen Jahr auf, als die kÃ¶nigliche franzÃ¶sische Porzellanmanufaktur SÃ¨vres - die viele der wertvollen Teller fÃ¼r den PrÃ¤sidentenpalast produziert - einige StÃ¼cke auf Auktionswebsites entdeckte.Â Die Ermittlungen fÃ¼hrten schnell zu M., seit 2020 Vertragsangestellter in der fÃ¼r das Tafelgeschirr zustÃ¤ndigen Abteilung des ElysÃ©e-Palasts. Er war zudem der einzige Mitarbeiter mit direktem Zugang zu den SchlÃ¼sseln der LagerrÃ¤ume.



Dem Hersteller zufolge hatte das gestohlene Porzellan einen SchÃ¤tzwert in HÃ¶he von 377.370 Euro. Die Verteidigung bezeichnete diese Summe als "absurd".Â WÃ¤hrend des Prozesses im Februar hatte der ehemalige Kellner M. zugegeben, er habe das Porzellan wegen seiner SchÃ¶nheit entwendet, sich dann aber wegen seiner finanziellen Probleme zum Verkauf entschlossen.