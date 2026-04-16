Im Fall des verurteilten Serienvergewaltigers Dominique Pelicot ist eine mÃ¶glicherweise von ihm getÃ¶tete Frau exhumiert worden. Die Staatsanwaltschaft in Nanterre bestÃ¤tigte am Donnerstag die Exhumierung einer jungen Immobilienmaklerin, die 1991 beim Besuch einer Wohnung vergewaltigt und getÃ¶tet worden war.Â
Pelicots AnwÃ¤ltin BÃ©atrice Zavarro hatte die Exhumierung beantragt.Â Mit einem Ergebnis der Untersuchungen wird erst in einigen Wochen gerechnet. Dominique Pelicot hatte die Verantwortung fÃ¼r die Tat bestritten.Â
Er hatte allerdings ein TeilgestÃ¤ndnis in einem Ã¤hnlichen Fall abgelegt, in dem es um eine versuchte Vergewaltigung einer anderen Immobilienmaklerin im Jahr 1999 ging. Nachdem er durch einen DNA-Test Ã¼berfÃ¼hrt worden war, hatte Pelicot eingerÃ¤umt, dass er die junge Frau entkleidet habe, aber dass er sie nicht habeÂ vergewaltigen wollen.Â Die UmstÃ¤nde der Taten waren nach Angaben der Ermittler Ã¤hnlich: Beide Frauen wurden gefesselt, in beiden FÃ¤llen wurde Ã„ther als BetÃ¤ubungsmittel eingesetzt.
Pelicot war im Dezember 2024 in einem Aufsehen erregenden Prozess in Avignon zur HÃ¶chststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte gestanden, seine frÃ¼here Frau GisÃ¨le fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betÃ¤ubt, vergewaltigt und in Internetforen anderen MÃ¤nnern zur Vergewaltigung angeboten zu haben.Â
Neben Pelicot waren in dem Prozess 50 Mitangeklagte schuldig gesprochen und zu Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren verurteilt worden. GisÃ¨le Pelicot, die eine Ã¶ffentliche Gerichtsverhandlung gefordert hatte, wird seit dem Prozess als eine VorkÃ¤mpferin fÃ¼r Vergewaltigungsopfer gefeiert.
Brennpunkte
MÃ¶gliches Opfer des Serienvergewaltigers Dominique Pelicot exhumiert
- AFP - 16. April 2026, 18:07 Uhr
Im Fall des verurteilten Serienvergewaltigers Dominique Pelicot ist eine mÃ¶glicherweise von ihm getÃ¶tete Frau exhumiert worden. Die Staatsanwaltschaft in Nanterre bestÃ¤tigte am Donnerstag die Exhumierung einer jungen Immobilienmaklerin, die 1991 beim Besuch einer Wohnung vergewaltigt und getÃ¶tet worden war. Pelicots AnwÃ¤ltin BÃ©atrice Zavarro hatte dies beantragt.
Im Fall des verurteilten Serienvergewaltigers Dominique Pelicot ist eine mÃ¶glicherweise von ihm getÃ¶tete Frau exhumiert worden. Die Staatsanwaltschaft in Nanterre bestÃ¤tigte am Donnerstag die Exhumierung einer jungen Immobilienmaklerin, die 1991 beim Besuch einer Wohnung vergewaltigt und getÃ¶tet worden war.Â
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