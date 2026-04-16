MÃ¶gliches Opfer des Serienvergewaltigers Dominique Pelicot exhumiert

Gerichtszeichnung von Dominique Pelicot

Im Fall des verurteilten Serienvergewaltigers Dominique Pelicot ist eine mÃ¶glicherweise von ihm getÃ¶tete Frau exhumiert worden. Die Staatsanwaltschaft in Nanterre bestÃ¤tigte am Donnerstag die Exhumierung einer jungen Immobilienmaklerin, die 1991 beim Besuch einer Wohnung vergewaltigt und getÃ¶tet worden war. Pelicots AnwÃ¤ltin BÃ©atrice Zavarro hatte dies beantragt.

Im Fall des verurteilten Serienvergewaltigers Dominique Pelicot ist eine mÃ¶glicherweise von ihm getÃ¶tete Frau exhumiert worden. Die Staatsanwaltschaft in Nanterre bestÃ¤tigte am Donnerstag die Exhumierung einer jungen Immobilienmaklerin, die 1991 beim Besuch einer Wohnung vergewaltigt und getÃ¶tet worden war.Â



Pelicots AnwÃ¤ltin BÃ©atrice Zavarro hatte die Exhumierung beantragt.Â Mit einem Ergebnis der Untersuchungen wird erst in einigen Wochen gerechnet. Dominique Pelicot hatte die Verantwortung fÃ¼r die Tat bestritten.Â



Er hatte allerdings ein TeilgestÃ¤ndnis in einem Ã¤hnlichen Fall abgelegt, in dem es um eine versuchte Vergewaltigung einer anderen Immobilienmaklerin im Jahr 1999 ging. Nachdem er durch einen DNA-Test Ã¼berfÃ¼hrt worden war, hatte Pelicot eingerÃ¤umt, dass er die junge Frau entkleidet habe, aber dass er sie nicht habeÂ vergewaltigen wollen.Â Die UmstÃ¤nde der Taten waren nach Angaben der Ermittler Ã¤hnlich: Beide Frauen wurden gefesselt, in beiden FÃ¤llen wurde Ã„ther als BetÃ¤ubungsmittel eingesetzt.



Pelicot war im Dezember 2024 in einem Aufsehen erregenden Prozess in Avignon zur HÃ¶chststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte gestanden, seine frÃ¼here Frau GisÃ¨le fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betÃ¤ubt, vergewaltigt und in Internetforen anderen MÃ¤nnern zur Vergewaltigung angeboten zu haben.Â



Neben Pelicot waren in dem Prozess 50 Mitangeklagte schuldig gesprochen und zu Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren verurteilt worden. GisÃ¨le Pelicot, die eine Ã¶ffentliche Gerichtsverhandlung gefordert hatte, wird seit dem Prozess als eine VorkÃ¤mpferin fÃ¼r Vergewaltigungsopfer gefeiert.