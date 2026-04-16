EU-Kommission genehmigt deutschen Industriestrompreis

Die EU-Kommission hat die PlÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r einen Industriestrompreis genehmigt. Deutschland darf die Stromkosten energieintensiver Unternehmen rÃ¼ckwirkend ab dem 1. Januar 2026 bis Ende 2028 subventionieren, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte. FÃ¼r die Hilfen sind den Angaben zufolge insgesamt 3,8 Milliarden Euro vorgesehen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) begrÃ¼ÃŸte den Schritt als "sehr gute Nachricht fÃ¼r die deutsche Industrie".Â
Mit dem Industriestrompreis will die Bundesregierung den Strompreis deckeln, den Unternehmen letztlich zahlen, und finanziert die Differenz zum Preis am Strommarkt. Der reduzierte Strompreis fÃ¼r die Firmen muss laut EU-Kommission mindestens bei 50 Euro pro Megawattstunde liegen. Voraussetzung ist zudem, dass die Unternehmen mindestens die HÃ¤lfte der Einsparungen in eine klimafreundlichere Produktion investieren.
Die Gelder stehen Unternehmen in Sektoren offen, "bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass sie ihre TÃ¤tigkeiten in LÃ¤nder auÃŸerhalb der EU verlagern", teilte die Kommission weiter mit. In Deutschland sind das vor allem die Stahl-, Zement- und Chemieindustrie. Unternehmen kÃ¶nnen die Staatshilfen zum Ende jedes Jahres beantragen, die Subventionen hÃ¤ngen dann von ihrem tatsÃ¤chlichen Verbrauch und den durchschnittlichen Strompreisen ab.
Die schwarz-rote Koalition hatte den Industriestrompreis bereits im November grundsÃ¤tzlich beschlossen, lange bevor der Irankrieg die Energiepreise in die HÃ¶he trieb. Das grÃ¼ne Licht aus BrÃ¼ssel stand noch aus, ebenso eine finale Einigung innerhalb der scharz-roten Koalition. Medienberichten zufolge ging es im Detail um vor allem um die Frage, fÃ¼r welche Projekte die subventionierten Unternehmen die erhaltene Staatshilfe reinvestieren mÃ¼ssen.
"Wir erreichen eine spÃ¼rbare Entlastung bei den Energiekosten", erklÃ¤rte Finanzminister Klingbeil nun. Mit dem Industriestrompreis werde die deutsche Industrie "international wettbewerbsfÃ¤higer", zudem wÃ¼rden ArbeitsplÃ¤tze in Deutschland geschÃ¼tzt.
Sein Parteikollege, Bundesumweltminister Carsten Schneider, erklÃ¤rte, die Energie in Deutschland werde "Schritt fÃ¼r Schritt immer mehr aus erneuerbaren Quellen kommen, weil das die nachhaltigste und gÃ¼nstigste Energieform ist". Der Industriestrompreis sei "ein Instrument, das den Ãœbergang in die Zukunftstechnologien erleichtern kann".Â
Wirtschaft
EU-Kommission genehmigt deutschen Industriestrompreis
- AFP - 16. April 2026, 14:28 Uhr
Die EU-Kommission hat die PlÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r einen Industriestrompreis genehmigt. Deutschland darf die Stromkosten energieintensiver Unternehmen rÃ¼ckwirkend ab dem 1. Januar 2026 bis Ende 2028 subventionieren, wie die Kommission mitteilte.
Die EU-Kommission hat die PlÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r einen Industriestrompreis genehmigt. Deutschland darf die Stromkosten energieintensiver Unternehmen rÃ¼ckwirkend ab dem 1. Januar 2026 bis Ende 2028 subventionieren, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte. FÃ¼r die Hilfen sind den Angaben zufolge insgesamt 3,8 Milliarden Euro vorgesehen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) begrÃ¼ÃŸte den Schritt als "sehr gute Nachricht fÃ¼r die deutsche Industrie".Â
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