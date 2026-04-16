Spitzensteuersatz: CDU-GeneralsekretÃ¤r gegen ErhÃ¶hung am unteren Ende der Steuergruppe

Debatte um ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zumindest fÃ¼r das untere Ende dieser Steuergruppe abgelehnt. 80.000 Euro Einkommen seien 'kein Reichtum', sagte Linnemann. Deswegen sei er 'da vorsichtig'.Â

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zumindest fÃ¼r das untere Ende dieser Steuergruppe abgelehnt. Linnemann sagte am Donnerstag dem Nachrichtensender Welt TV, er sei "dagegen, dass jemand, der 80.000 Euro zu versteuern hat, dass der jetzt eine SteuererhÃ¶hung bekommt". 80.000 Euro Einkommen seien "kein Reichtum", deswegen sei er "da vorsichtig".Â



Um die kleineren Einkommen spÃ¼rbar zu entlasten, brauche es mindestens ein Volumen von 10 Milliarden Euro, sagte der CDU-GeneralsekretÃ¤r. Diese Summe sollte nach seinen Worten jedoch nicht, wie von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vorgeschlagen, alleine bei den oberen fÃ¼nf Prozent der Steuerzahler eingesammelt werden.



Wenn ein Entlastungsvolumen in HÃ¶he von zehn Milliarden Euro Ã¼ber die ErhÃ¶hung der Einkommenssteuer finanziert werde, "dann treffen Sie wirklich fast den ganzen Mittelstand und das gesamte Handwerk", sagte Linnemann.



Klingbeil hatte kÃ¼rzlich eine Einkommensteuerreform angekÃ¼ndigt mit dem Ziel, 95 Prozent der BeschÃ¤ftigten zu entlasten. DafÃ¼r will er die verbleibenden fÃ¼nf Prozent der Spitzenverdiener stÃ¤rker belasten. Dies wÃ¼rde nach Ansicht von Linnemann zu Gerechtigkeitsdiskussionen fÃ¼hren. Deswegen sei er gegen eine hÃ¶here Besteuerung von Einkommen am unteren Ende der Spitzensteuergruppe.Â



Zuletzt hatte der CDU-Finanzexperte Fritz GÃ¼ntzler eine "moderate" Anhebung des Spitzensteuersatzes nicht ausgeschlossen.