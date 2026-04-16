Regierungskreise: Libanons PrÃ¤sident lehnt "direkten Kontakt" mit Netanjahu ab

Libanesischer PrÃ¤sident Aoun

Der libanesische PrÃ¤sident Aoun lehnt ein GesprÃ¤ch mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu ab. Aoun habe das Ansinnen der USA nach einem 'direkten Kontakt' mit Netanjahu zurÃ¼ckgewiesen, erfuhr AFP aus libanesischen Regierungskreisen.

Der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun lehnt ein GesprÃ¤ch mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu ab. Aoun habe das Ansinnen der USA nach einem "direkten Kontakt" mit Netanjahu zurÃ¼ckgewiesen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus libanesischen Regierungskreisen. Der PrÃ¤sident habe US-AuÃŸenminister Marco Rubio darÃ¼ber in einem Telefonat informiert, die USA wÃ¼rden die Position des Libanon "verstehen".



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Mittwoch GesprÃ¤che auf hÃ¶chster Ebene zwischen Israel und dem Libanon angekÃ¼ndigt. Die israelische Wissenschaftsministerin Gila Gamliel sagte spÃ¤ter, Netanjahu werde noch am Donnerstag mit Aoun sprechen.



Am Dienstag hatten erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter Israels und des Libanons in Washington direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Das Treffen endete ohne konkrete Ergebnisse.



Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar sind auch die Gefechte zwischen Israel und der vom Iran unterstÃ¼tzten Hisbollah im SÃ¼dlibanon wieder voll entbrannt.