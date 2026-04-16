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Bundestag lehnt Entkriminalisierung des Schwarzfahrens ab

  • AFP - 16. April 2026, 16:59 Uhr
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U-Bahn in Berlin
Bild: AFP

Der Bundestag hat GesetzentwÃ¼rfe der GrÃ¼nen und der Linkspartei abgelehnt, Schwarzfahren nicht mehr als Straftat zu verfolgen. Die SPD bekundete zwar erneut grundsÃ¤tzliche UnterstÃ¼tzung, stimmte aber dann mit Union und AfD gegen die PlÃ¤ne.

GrÃ¼ne und Linkspartei sind im Bundestag mit dem VorstoÃŸ gescheitert, Schwarzfahren nicht mehr als Straftat zu verfolgen. Die Regierungsfraktionen Union und SPD sowie die AfD lehnten am Donnerstag in zweiter Lesung zwei entsprechende GesetzesentwÃ¼rfe ab. Die SPD bekundete allerdings in der Debatte erneut ihre grundsÃ¤tzliche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r eine Entkriminalisierung und stimmte offenbar lediglich aus Koalitionsdisziplin gegen das Vorhaben.

Der GrÃ¼nen-Abgeordnete Helge Limburg kritisierte, dass durch den Straftatbestand auch Menschen im GefÃ¤ngnis landeten, wenn sie verhÃ¤ngte Geldstrafen wegen Schwarzfahrens nicht bezahlten kÃ¶nnten. Und auch als bloÃŸe Ordnungswidrigkeit werde Schwarzfahren nicht sanktionslos bleiben, denn BuÃŸgelder werde es dann weiter geben. Dabei seien etwa 60 Euro "kein Pappenstiel".

"Wer zu wenig Geld fÃ¼r Fahrkarten hat, ist alles andere als kriminell", sagte der Linken-Abgeordnete Luke HoÃŸ und fÃ¼gte insbesondere an die SPD gerichtet hinzu: "Sorgen Sie dafÃ¼r, dass Menschen nicht mehr im Knast landen, weil sie kein Geld haben."

TatsÃ¤chlich Ã¤uÃŸerte die SPD-Abgeordnete Carmen Wegge klare UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Entkriminalisierung. "Die Kriminalisierung des Schwarzfahrens trifft Ã¼berproportional Menschen in Armut", sagte sie. "Sie fÃ¼hrt zu GefÃ¤ngnisaufenthalten wegen BagatellschÃ¤den."

Ã„hnlich hatte sich vergangene Woche auch Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) geÃ¤uÃŸert. Sie argumentierte zudem mit der Ãœberlastung der Justiz, zu der Verfahren wegen Schwarzfahrens beitrÃ¼gen.

Die Union stellte sich in der Bundestagsdebatte aber klar gegen eine Entkriminalisierung. "Dann werden sich alle, die sich rechtstreu verhalten und das Geld fÃ¼r einen Fahrschein ausgeben, als die Dummen fÃ¼hlen", sagte der CDU-Abgeordnete Alex MÃ¼ller. "Und nicht wenige werden sich den Rechtsbrechern anschlieÃŸen, wenn der Rechtsbruch keine strafrechtlichen Konsequenzen hat."

Ã„hnlich argumentierte der AfD-Abgeordnete Tobias Peterka und fragte, was nach der Entkriminalisierung des Schwarzfahrens als nÃ¤chstes aus dem Strafrecht genommen werden solle. "Ich sehe hier schon den Ladendiebstahl wackeln."

Fahren ohne Fahrschein gilt als Erschleichen von Leistungen und ist damit nach Paragraf 265a des Strafgesetzbuches eine Straftat. Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es 2024 mehr als 93.000 FÃ¤lle, in denen die Polizei wegen "BefÃ¶rderungserschleichung" tÃ¤tig wurde. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2024 wegen des Erschleichens von Leistungen 21.881 Menschen zu Geldstrafen verurteilt. Schwarzfahrer werden allerdings in dieser Statistik nicht gesondert ausgewiesen.

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