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Rettungsversuch fÃ¼r hilflosen Buckelwal in Ostsee auf Freitag verschoben

  • AFP - 16. April 2026, 17:04 Uhr
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Helfer bei Wal
Bild: AFP

Der Start des von einer Privatinitiative geplanten Rettungsversuchs fÃ¼r den in der Ostsee festsitzenden Buckelwal ist um einen Tag verschoben worden. Die Aktion werde am Freitag beginnen, sagte Mitinitiator Walter Gunz der 'Bild'-Zeitung.

Der Start des von einer Privatinitiative geplanten Rettungsversuchs fÃ¼r den in der Ostsee festsitzenden Buckelwal ist um einen Tag verschoben worden. Die Aktion werde erst am Freitag beginnen, sagte Mitinitiator Walter Gunz am Donnerstag der "Bild"-Zeitung. Die Initiative will das seit mehr als zwei Wochen vor der Insel Poel bei Wismar in flachem Wasser liegende Tier mit einem System aus Luftkissen und Schwimmpontons anheben und per Schiff in Richtung Nordsee schleppen.

UrsprÃ¼nglich sollte die Rettung bereits am Donnerstag beginnen, es blieb aber bei vorbereitenden MaÃŸnahmen. In einem nahen Hafen wurden die fÃ¼r die Bergung gedachten Schwimmpontons vorbereitet, zugleich nÃ¤herten sich immer wieder Helfer dem in etwa hÃ¼fthohem Flachwasser liegenden Tier. Sie bedeckten es mit nassen TÃ¼chern.

"Wir haben heute Vormittag leider Zeit verloren", sagte Gunz der "Bild" ohne nÃ¤here Angaben. Am Donnerstag werde noch die AusrÃ¼stung aufgebaut, die eigentliche Bergung beginne allerdings erst Freitag.

Die vom dem Mediamarkt-MitgrÃ¼nder Gunz sowie der Unternehmerin Karin Walter-Mommert finanzierte Rettungsinitiative will den Wal mit einem System aus Luftkissen und Pontons anheben und danach per Schiff bis in Nordsee oder Atlantik schleppen. Die BehÃ¶rden in Mecklenburg-Vorpommern dulden den Rettungsversuch, die Verantwortung dafÃ¼r liegt aber nach ihren Angaben ausschlieÃŸlich bei der privaten Initiative.

Der Wal irrt bereits seit Anfang MÃ¤rz vor der deutschen OstseekÃ¼ste umher. Er strandete mehrfach vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommmern, zuletzt setzte er sich bei der Insel Poel auf Grund. Laut EinschÃ¤tzung des Umweltministeriums von Mecklenburg-Vorpommern und verschiedener weiterer Fachleute ist das Tier in sehr schlechtem Zustand, hÃ¶chstwahrscheinlich krank und liegt vermutlich bereits im Sterben. Mehrfachstrandungen gelten als Zeichen fÃ¼r massive Probleme.

Offiziell waren alle Rettungs- und Hilfsversuche fÃ¼r den nahezu bewegungslos daliegenden Wal bereits vor etwas mehr als zwei Wochen als sinnlos und potenziell nur noch tierquÃ¤lend beendet worden. Ein wissenschaftliches Gutachten bestÃ¤tigte dies vor einer Woche erneut.

Als womÃ¶glich letzte Chance fÃ¼r den Wal billigte Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch allerdings das von der Initiative vorgelegte Rettungskonzept. Der Ansatz sei schonend und daher auch tierschutzrechtlich akzeptabel. Backhaus Ã¤uÃŸerte sich zugleich zurÃ¼ckhaltend zu den Erfolgsaussichten. Auch die Initiative selbst betonte, der Ausgang ihres Rettungsversuchs sei "nicht vorhersehbar".

Der Initiative zufolge soll das Tier durch Luftkissen angehoben und zwischen Pontons auf einer Plane transportiert werden. Zuvor soll der Meeresboden, auf dem es derzeit liegt, teilweise weggespÃ¼lt werden. Die Pontonkonstruktion mit dem Wal soll dann mit einem Schiff in die Nordsee und eventuell weiter in den Atlantik geschleppt werden, den Lebensraum von Buckelwalen. Die flache Ostsee ist fÃ¼r sie ungeeignet.

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