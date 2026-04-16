Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zumindest fÃ¼r das untere Ende dieser Steuergruppe abgelehnt. Mit 80.000 Euro Einkommen sei man seiner Ansicht nach nicht reich, sagte Linnemann dem TV-Sender "Welt".
Um die kleineren Einkommen spÃ¼rbar zu entlasten, brauche es mindestens ein Volumen von 10 Milliarden Euro, das aber kÃ¶nne man nicht alleine bei den oberen 5 Prozent der Steuerzahler einsammeln. "10 Milliarden Euro. Wenn Sie das finanzieren Ã¼ber die ErhÃ¶hung der Einkommenssteuer - Herr Klingbeil sagt, Ã¼ber 5 Prozent, die dann 95 Prozent Entlastung finanzieren - dann treffen Sie wirklich fast den ganzen Mittelstand und das gesamte Handwerk", behauptete der CDU-Politiker.
Das aber wÃ¼rde zu Gerechtigkeitsdiskussionen fÃ¼hren. "Deswegen bin ich dagegen, dass jemand, der 80.000 Euro zu versteuern hat, dass der jetzt eine SteuererhÃ¶hung bekommt", so Linnemann. "Deswegen bin ich da vorsichtig."
Zuletzt hatte der CDU-Finanzpolitiker Fritz GÃ¼ntzler eine "moderate" Anhebung des Spitzensteuersatzes nicht ausgeschlossen.
Finanzen
Linnemann gegen ErhÃ¶hung am unteren Ende des Spitzensteuersatzes
- dts - 16. April 2026, 15:42 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zumindest fÃ¼r das untere Ende dieser Steuergruppe abgelehnt. Mit 80.000 Euro Einkommen sei man seiner Ansicht nach nicht reich, sagte Linnemann dem TV-Sender "Welt".
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