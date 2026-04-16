Studie: Viele Mehrwertsteuer-Ausnahmen sind Ã¶konomisch schÃ¤dlich

Bedienung in einem CafÃ© (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Mehrwertsteuer-Ausnahmen sind Ã¶konomisch schÃ¤dlich. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Bundesfinanzministerium in Auftrag gegebene Studie des Leibniz-Zentrums fÃ¼r EuropÃ¤ische Wirtschaftsforschung (ZEW), Ã¼ber die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet.



WÃ¤hrend die ErmÃ¤ÃŸigungen fÃ¼r Photovoltaikanlagen, Lebensmittel und den Personenverkehr vergleichsweise gut begrÃ¼ndet seien, seien viele andere "heute kaum noch zu rechtfertigen" und "weder verteilungspolitisch Ã¼berzeugend noch wirtschaftlich sinnvoll", sagte ZEW-Ã–konom Friedrich Heinemann.



Die Bundesregierung prÃ¼ft derzeit eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 21 Prozent. Ein Streichen von Ausnahmen kÃ¶nne "eine ErhÃ¶hung des Regelsteuersatzes vermeiden", schreiben die Studienautoren. So existiere fÃ¼r die Senkung der Mehrwertsteuer fÃ¼r die Gastronomie "keine tragfÃ¤hige BegrÃ¼ndung", heiÃŸt es in der Studie. Gestrichen werden sollte auch die Ausnahme fÃ¼r kurzfristige Beherbergungsleistungen. Sie sei wenig zielgenau und "ein klarer Kandidat fÃ¼r die Abschaffung". Wenig Ã¼berzeugend seien auch ErmÃ¤ÃŸigungen fÃ¼r Kultur und Unterhaltung, Rehabilitations- und Gesundheitsleistungen und Landwirtschaft.



WÃ¼rden alle Ausnahmen auÃŸer fÃ¼r Lebensmittel gestrichen, kÃ¶nnte der Staat im Jahr rund 14 Milliarden Euro mehr einnehmen. WÃ¼rde die Politik Ausnahmen streichen, wÃ¼rde das aber auch den Spielraum fÃ¼r eine aufkommensneutrale Absenkung der Mehrwertsteuer erÃ¶ffnen, heiÃŸt es in der Studie "Eine Beseitigung aller ErmÃ¤ÃŸigungen mit der einzigen Ausnahme Lebensmittel wÃ¼rde eine Absenkung des Normalsatzes auf 18,14 Prozent erlauben."



WÃ¼rden alle ermÃ¤ÃŸigten SteuersÃ¤tze abgeschafft, kÃ¶nnte der regulÃ¤re Satz von 19 auf 16,7 Prozent sinken. "Ein Abbau schlecht begrÃ¼ndeter Ausnahmen wÃ¼rde nicht nur die Einnahmesituation verbessern, sondern auch BÃ¼rokratiekosten und Abgrenzungsprobleme deutlich reduzieren", sagte ZEW-Ã–konomin Daniela Steinbrenner. Die ZEW-Studie war in der Amtszeit des frÃ¼heren Finanzministers Christian Lindner (FDP) in Auftrag gegeben worden.

