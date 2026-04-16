Finanzen

Studie: Viele Mehrwertsteuer-Ausnahmen sind Ã¶konomisch schÃ¤dlich

  • dts - 16. April 2026, 11:18 Uhr
Bild vergrößern: Studie: Viele Mehrwertsteuer-Ausnahmen sind Ã¶konomisch schÃ¤dlich
Bedienung in einem CafÃ© (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Mehrwertsteuer-Ausnahmen sind Ã¶konomisch schÃ¤dlich. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Bundesfinanzministerium in Auftrag gegebene Studie des Leibniz-Zentrums fÃ¼r EuropÃ¤ische Wirtschaftsforschung (ZEW), Ã¼ber die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet.

WÃ¤hrend die ErmÃ¤ÃŸigungen fÃ¼r Photovoltaikanlagen, Lebensmittel und den Personenverkehr vergleichsweise gut begrÃ¼ndet seien, seien viele andere "heute kaum noch zu rechtfertigen" und "weder verteilungspolitisch Ã¼berzeugend noch wirtschaftlich sinnvoll", sagte ZEW-Ã–konom Friedrich Heinemann.

Die Bundesregierung prÃ¼ft derzeit eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 21 Prozent. Ein Streichen von Ausnahmen kÃ¶nne "eine ErhÃ¶hung des Regelsteuersatzes vermeiden", schreiben die Studienautoren. So existiere fÃ¼r die Senkung der Mehrwertsteuer fÃ¼r die Gastronomie "keine tragfÃ¤hige BegrÃ¼ndung", heiÃŸt es in der Studie. Gestrichen werden sollte auch die Ausnahme fÃ¼r kurzfristige Beherbergungsleistungen. Sie sei wenig zielgenau und "ein klarer Kandidat fÃ¼r die Abschaffung". Wenig Ã¼berzeugend seien auch ErmÃ¤ÃŸigungen fÃ¼r Kultur und Unterhaltung, Rehabilitations- und Gesundheitsleistungen und Landwirtschaft.

WÃ¼rden alle Ausnahmen auÃŸer fÃ¼r Lebensmittel gestrichen, kÃ¶nnte der Staat im Jahr rund 14 Milliarden Euro mehr einnehmen. WÃ¼rde die Politik Ausnahmen streichen, wÃ¼rde das aber auch den Spielraum fÃ¼r eine aufkommensneutrale Absenkung der Mehrwertsteuer erÃ¶ffnen, heiÃŸt es in der Studie "Eine Beseitigung aller ErmÃ¤ÃŸigungen mit der einzigen Ausnahme Lebensmittel wÃ¼rde eine Absenkung des Normalsatzes auf 18,14 Prozent erlauben."

WÃ¼rden alle ermÃ¤ÃŸigten SteuersÃ¤tze abgeschafft, kÃ¶nnte der regulÃ¤re Satz von 19 auf 16,7 Prozent sinken. "Ein Abbau schlecht begrÃ¼ndeter Ausnahmen wÃ¼rde nicht nur die Einnahmesituation verbessern, sondern auch BÃ¼rokratiekosten und Abgrenzungsprobleme deutlich reduzieren", sagte ZEW-Ã–konomin Daniela Steinbrenner. Die ZEW-Studie war in der Amtszeit des frÃ¼heren Finanzministers Christian Lindner (FDP) in Auftrag gegeben worden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Modellrechnung: Gutverdiener sparen deutlich mehr durch Tankrabatt
    Modellrechnung: Gutverdiener sparen deutlich mehr durch Tankrabatt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Energiesteuern auf Benzin und Diesel kommt Ã¼berwiegend einkommensstarken Haushalten zugute. Das geht aus einer

    Mehr
    GrÃ¼nderverband erwartet GeschÃ¤ftsaufgaben wegen Gesundheitsreform
    GrÃ¼nderverband erwartet GeschÃ¤ftsaufgaben wegen Gesundheitsreform

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung fÃ¼r Ehepartner warnt

    Mehr
    Bartsch will Debatte um Verbeamtungen
    Bartsch will Debatte um Verbeamtungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der geplanten hÃ¶heren Besoldung von Beamten des Bundes fordert die Linke eine generelle Debatte um Verbeamtungen. Man mÃ¼sse "die

    Mehr
    Nach Facebook-Sperrung: Seite von Playboy Deutschland wieder online
    Nach Facebook-Sperrung: Seite von Playboy Deutschland wieder online
    Verbotene Online-GlÃ¼cksspiele: Spieler kÃ¶nnen verlorene EinsÃ¤tze zurÃ¼ckfordern
    Verbotene Online-GlÃ¼cksspiele: Spieler kÃ¶nnen verlorene EinsÃ¤tze zurÃ¼ckfordern
    KI-Nachfrage treibt Gewinn von Chip-Hersteller TSMC weiter nach oben
    KI-Nachfrage treibt Gewinn von Chip-Hersteller TSMC weiter nach oben
    Chinesische Wirtschaft trotz Nahost-Krieg im ersten Quartal stabil
    Chinesische Wirtschaft trotz Nahost-Krieg im ersten Quartal stabil
    Bundesregierung einigt sich bei Industriestrompreis
    Bundesregierung einigt sich bei Industriestrompreis
    EuGH: Bayerisches Familiengeld verstÃ¶ÃŸt gegen EU-Recht
    EuGH: Bayerisches Familiengeld verstÃ¶ÃŸt gegen EU-Recht
    JÃ¤hrlich 44.000 TodesfÃ¤lle und sieben Millionen Klinikbehandlungen wegen Alkohols
    JÃ¤hrlich 44.000 TodesfÃ¤lle und sieben Millionen Klinikbehandlungen wegen Alkohols
    US-Demokraten wollen Verteidigungsminister Hegseth seines Amtes entheben
    US-Demokraten wollen Verteidigungsminister Hegseth seines Amtes entheben
    Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn im Handel
    Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn im Handel
    Von Frankreich festgesetzter Schattenflotten-Ã–ltanker setzt Fahrt nach Strafe fort
    Von Frankreich festgesetzter Schattenflotten-Ã–ltanker setzt Fahrt nach Strafe fort

    Top Meldungen

    Studie: Bei Kommunen kommen nur 12 Prozent des SondervermÃ¶gens an
    Studie: Bei Kommunen kommen nur 12 Prozent des SondervermÃ¶gens an

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Von den schuldenfinanzierten Mitteln des SondervermÃ¶gens Infrastruktur und Klimaschutz kommen nur rund zwÃ¶lf Prozent bei den Kommunen an.

    Mehr
    Chilenischer PrÃ¤sident kÃ¼ndigt tiefgreifende Wirtschaftsreformen an
    Chilenischer PrÃ¤sident kÃ¼ndigt tiefgreifende Wirtschaftsreformen an

    Chiles neuer ultrarechter PrÃ¤sident JosÃ© Antonio Kast hat seine PlÃ¤ne fÃ¼r eine groÃŸ angelegte Wirtschaftsreform vorgelegt. Das am Mittwoch (Ortszeit) vorgestellte erste

    Mehr
    SPD erteilt Spahn bei RÃ¼ckkehr zur Atomkraft Absage
    SPD erteilt Spahn bei RÃ¼ckkehr zur Atomkraft Absage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD erteilt Ãœberlegungen von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) eine klare Absage, Atomkraftwerke in Deutschland zu reaktivieren.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts