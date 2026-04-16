Wirtschaft

Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn im Handel

  • dts - 16. April 2026, 11:25 Uhr
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Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verdi hat kurz vor Beginn der Tarifverhandlungen im Handel eine LohnerhÃ¶hung von sieben Prozent mit einer Laufzeit von zwÃ¶lf Monaten gefordert. Die Gewerkschaft teilte am Donnerstag mit, dass diese Forderung in allen 16 Tarifgebieten des Einzelhandels sowie in den 20 Tarifgebieten des GroÃŸ- und AuÃŸenhandels gilt. Ziel sei es, die Realeinkommen deutlich Ã¼ber die Inflationsrate hinaus zu steigern.

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer sagte, dass Einmalzahlungen als Ersatz fÃ¼r tabellenwirksame Entgeltsteigerungen abgelehnt werden. Besonders im Fokus stehen auch Ã¼berproportionale ErhÃ¶hungen der AusbildungsvergÃ¼tungen. Zimmer sagte, dass viele BeschÃ¤ftigte im Handel unfreiwillig in Teilzeit arbeiteten und von Preissteigerungen besonders betroffen seien. "Es ist absurd: TÃ¤glich kassieren sie fÃ¼r ihre Unternehmen Millionen von Euro. Und sie selbst mÃ¼ssen zu Hause jeden Cent zweimal umdrehen, weil der Monat oft zu lang ist fÃ¼r den niedrigen Lohn. Damit muss Schluss sein."

Die Verhandlungen fÃ¼r die rund 5,2 Millionen BeschÃ¤ftigten im Einzel- sowie im GroÃŸ- und AuÃŸenhandel beginnen am 17. April in Nordrhein-Westfalen und Baden-WÃ¼rttemberg.

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