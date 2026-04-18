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Wal-Rettung verzÃ¶gert sich weiter - Initiative erhebt VorwÃ¼rfe gegen BehÃ¶rden

  • AFP - 18. April 2026, 10:29 Uhr
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Wal vor der Insel Poel
Bild: AFP

Auflagen der BehÃ¶rden haben nach Angaben der privaten Rettungsinitiative die Rettung des an der OstseekÃ¼ste festliegenden Wals verzÃ¶gert. Ihnen wÃ¼rden 'stÃ¤ndig neue Steine in den Weg gelegt', sagte die Sprecherin der Initiative, Karin Walter-Mommert.

Auflagen der BehÃ¶rden haben nach Angaben der privaten Rettungsinitiative am Samstag die Rettung des seit Wochen an der OstseekÃ¼ste festliegenden Wals weiter verzÃ¶gert. Ihnen wÃ¼rden "stÃ¤ndig neue Steine in den Weg gelegt", sagte die Sprecherin der Initiative, Karin Walter-Mommert, der Nachrichtenagentur AFP. So wÃ¼rden immer neue Genehmigungen etwa fÃ¼r an der Aktion beteiligte Ã„rzte angefordert. Dadurch gehe der Initiative wertvolle Zeit verloren. "Es ist sehr, sehr beschwerlich."

Die Arbeiten vor der Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern sollten am Samstag fortgesetzt werden. Die AusrÃ¼stung dazu liege bereit, "aber wir dÃ¼rfen immer nur machen, was uns zugesagt wird", sagte Walter-Mommert. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hatte am Freitag klargestellt, dass das Land keine Genehmigung fÃ¼r die RettungsmaÃŸnahme erteilt habe, weil es dafÃ¼r keine rechtliche Grundlage gebe. Die Aktion werde aber geduldet.Â 

Der Wal lag am Samstagvormittag weiter im hÃ¼fthohen Wasser vor Poel, immer wieder stieg sein Blas in die Luft. Die Initiative will den MeeressÃ¤uger mit einem System aus Luftkissen und Schwimmpontons anheben und bis in die Nordsee oder den Atlantik schleppen. Eigentlich hatte der Abtransport des Wals in Richtung Nordsee bereits am Freitag beginnen sollen. Hinter der Initiative zur Rettung des Buckelwals steht neben der Unternehmerin Walter-Mommert auch der Mediamarkt-MitgrÃ¼nder Walter Gunz.

Der Wal irrt seit Anfang MÃ¤rz vor der OstseekÃ¼ste umher. Er strandete mehrfach vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt setzte er sich vor rund zweieinhalb Wochen bei Poel auf Grund. Das Landesumweltministerium und von diesem hinzugezogene Fachleute kamen zu dem Schluss, dass das Tier in einem sehr schlechtem Zustand und wohl schwer krank oder sogar sterbend sei. Mehrfachstrandungen gelten demnach in Fachkreisen als ein Zeichen fÃ¼r massive Schwierigkeiten.

Offiziell wurden alle Rettungs- und Hilfsversuche fÃ¼r den Wal daher vor etwas mehr als zwei Wochen als sinnlos und potenziell tierquÃ¤lend beendet. Ein Gutachten bestÃ¤tigte dies spÃ¤ter nochmals. Als womÃ¶glich letzte Chance billigte Backhaus am Mittwoch aber das von der Rettungsinitiative vorgelegte Konzept.

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