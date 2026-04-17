Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht

Lufthansa-Maschinen am Frankfurter Flughafen

Zum Ende einer Woche voller Streiks bei der Lufthansa haben Piloten- und Flugbegleitergewerkschaften VC und UFO vorerst keine neuerlichen Arbeitsniederlegungen in Aussicht gestellt.

Zum Ende einer Woche der ArbeitskÃ¤mpfe bei der Lufthansa haben die Piloten- und Flugbegleitergewerkschaften VC und UFO vorerst eine Streikpause in Aussicht gestellt. Es gebe "keine weiteren StreikbeschlÃ¼sse aktuell", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft UnabhÃ¤ngige Flugbegleiter Organisation (UFO), Joachim VÃ¡zquez BÃ¼rger, der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. "Wir warten jetzt ab, wie die Lufthansa reagiert." Wenn keine angemessene Reaktion komme, bleibe der Gewerkschaft allerdings nur Ã¼brig, wieder die Arbeit niederzulegen.



Bewegung im Konflikt sieht der UFO-Vorsitzende zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Er gab an, dass die Situation "so verhÃ¤rtet ist wie noch nie".



Auch die Tarifkommission der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklÃ¤rte am Freitag in einem Rundschreiben an ihre Mitglieder, dass es "kurzfristig keine weiteren ArbeitskampfmaÃŸnahmen geben" werde. "Der Fokus liegt zunÃ¤chst auf den GesprÃ¤chen sowie auf der KlÃ¤rung, ob und wie eine mÃ¶gliche Schlichtung ausgestaltet werden kann", hieÃŸ es. Am Montag werde es ein GesprÃ¤ch mit der Arbeitgeberseite geben.



Seit Beginn der Woche fielen tÃ¤glich hunderte Lufthansa-FlÃ¼ge aus. Pilotinnen und Piloten der Lufthansa hatten bereits am Montag und Dienstag gestreikt und legten am Donnerstag und Freitag erneut die Arbeit nieder. Ihre Gewerkschaft VC fordert Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge der Piloten. Bestreikt wurden FlÃ¼ge der Lufthansa sowie ihrer Tochter Cityline und die Frachtsparte Cargo. An zwei dieser Tage wurde auch bei Eurowings die Arbeit niedergelegt.



Am Dienstag und Mittwoch hatten auch Flugbegleiterinnen und -begleiter der Lufthansa gestreikt, betroffen waren die Kernmarke Lufthansa und Cityline. Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung hatte die UFO. Hier geht es im Tarifstreit vornehmlich um die Arbeitsbedingungen der BeschÃ¤ftigten.



Der Konzern macht keine Angaben zur Anzahl der gestrichenen FlÃ¼ge oder zur Zahl der betroffenen Passagiere. Er gibt lediglich an, dass 70 Prozent der FlÃ¼ge der gesamten Lufthansa-Gruppe stattfanden. Dazu gehÃ¶ren aber auch Fluggesellschaften wie Austrian oder Brussels Airlines, die nicht bestreikt werden. Â



Die Lufthansa hatte am Donnerstag unter Hinweis auf die derzeitigen ArbeitskÃ¤mpfe und hohe Kerosinkosten das sofortige Aus fÃ¼r Cityline bekanntgegeben. Die Pilotengewerkschaft VC kritisierte das scharf, die Entscheidung sei "ohne RÃ¼cksicht auf die Mitarbeitenden" erfolgt.Â Â



Auch Ufo-Vorsitzender VÃ¡zquez BÃ¼rger reagierte mit UnverstÃ¤ndnis. Der Schritt sei "erstens nicht notwendig gewesen und zweitens natÃ¼rlich eine massive zusÃ¤tzliche Provokation". Das verbessere die Situation im Tarifkonflikt nicht, sondern verhÃ¤rte sie noch weiter.