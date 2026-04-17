Kerosin-Knappheit: VerbraucherschÃ¼tzer warnen vor Insolvenzen

Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt angesichts drohender Kerosin-Knappheit vor Insolvenzen von Fluggesellschaften und SchÃ¤den fÃ¼r Verbraucher.



"Wir fÃ¼rchten, dass mit knappem und teurem Treibstoff vermehrt Insolvenzen von Fluggesellschaften drohen", sagte Ann-Cathrin Beermann, Leiterin des Teams MobilitÃ¤t und Ressourcenschutz beim VZBV, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). In diesem Fall gebe es fÃ¼r Individualreisende praktisch keinen Schutz. "Sie verlieren das Geld, das sie fÃ¼r die Tickets gezahlt haben, und mÃ¼ssen, falls sie schon am Urlaubsort sind, eigenstÃ¤ndig eine Heimreise organisieren", erklÃ¤rte Beermann. "RÃ¼ckzahlungen aus der Insolvenzmasse sind selten, das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Da entstehen schnell SchÃ¤den von mehreren hundert Euro."



Der VZBV fordert deshalb eine Insolvenzabsicherung fÃ¼r Verbraucher in der Fluggastrechteverordnung, "in Form eines Fonds, der auch Individualreisende absichert", sagte Beermann. AuÃŸerdem kÃ¶nne die Politik Passagierrechte bei lÃ¤nderÃ¼bergreifenden Zugreisen stÃ¤rken - das wÃ¼rde innereuropÃ¤ische Alternativen zu kurzen FlÃ¼gen attraktiver machen, sagte die VerbraucherschÃ¼tzerin.



Gegen wegen Kerosinmangels gestrichene FlÃ¼ge seien Verbraucher dagegen relativ gut abgesichert, sagte Beermann weiter. "Die Tickets werden umgebucht oder der Preis erstattet", sagte sie, "das ist Ã¤rgerlich, aber aushaltbar."



Angesichts der drohenden Kerosin-Knappheit in Europa fordern die GrÃ¼nen eine vorÃ¼bergehende BeschrÃ¤nkung von Privat- und InlandsflÃ¼gen sowie eine Preissenkung beim Deutschlandticket fÃ¼r den Nahverkehr. Der energiepolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Michael Kellner, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Die Lage ist ernst. Kurzfristig sollten Privatflieger im Hangar bleiben. RettungsflÃ¼ge, FrachtflÃ¼ge und internationale Verbindungen sollten Vorrang haben." Kellner ergÃ¤nzte: "Auch KurzstreckenflÃ¼ge innerhalb Deutschlands und Europas sollten die Airlines aussetzen. Das Deutschlandticket sollte verbilligt werden."



Der ehemalige WirtschaftsstaatssekretÃ¤r reagierte damit auf eine eindringliche Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vom Vortag. Deren Chef Fatih Birol hatte gesagt, die Kerosin-VorrÃ¤te in Europa reichten vielleicht noch fÃ¼r sechs Wochen. Falls die StraÃŸe von Hormus wegen des Iran-Kriegs faktisch weiter gesperrt bleibe und weitere Lieferungen ausblieben, mÃ¼ssten bald FlÃ¼ge gestrichen werden. Auch die Flughafenbetreiber warnen vor Treibstoffmangel. Die BrÃ¼sseler EU-Kommission arbeitet Berichten zufolge an einem Notfallplan.



GrÃ¼nen-Politiker Kellner sagte nun: "Mittelfristig brauchen wir synthetische Kraftstoffe." Seit einem Jahr entscheide die Bundesregierung nicht Ã¼ber eine grÃ¼ne Kerosinfabrik in der Lausitz, obwohl Projekt und Geld bereitstÃ¼nden. "Die Bundesregierung kÃ¶nnte und sollte festlegen, dass sie kÃ¼nftig fÃ¼r ihre FlÃ¼ge synthetische Kraftstoffe verwendet, um einen Markt dafÃ¼r weiter voranzubringen."

