Wirtschaft

Luftverkehrswirtschaft fordert wegen Kerosinmangels Hilfe der Regierung

  • AFP - 17. April 2026, 09:11 Uhr
Bild vergrößern: Luftverkehrswirtschaft fordert wegen Kerosinmangels Hilfe der Regierung
Silhouette eines Flugzeugs
Bild: AFP

Angesichts einer drohenden Verknappung der Kerosinversorgung fordert der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) Hilfe von der Bundesregierung.

Angesichts einer drohenden Verknappung der Kerosinversorgung fordert der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) Hilfe von der Bundesregierung. Dazu zÃ¤hlen eine Freigabe der nationalen und europÃ¤ischen Kerosin-Reserven und weniger Rechte fÃ¼r Flugpassagiere, wie die "Welt am Sonntag" am Freitag berichtete. Der BDL vertritt Fluggesellschaften und FlughÃ¤fen.Â 

"Eine Verknappung von Kerosin hÃ¤tte unweigerlich eingeschrÃ¤nkte Fluganbindungen zur Folge", sagte BDL-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Joachim Lang der Zeitung. "Dies wÃ¼rde der deutschen und europÃ¤ischen Wirtschaft, die auf gute Verbindungen in die ganze Welt angewiesen ist, erheblichen Schaden zufÃ¼gen. Auch die Tourismuswirtschaft wÃ¤re betroffen." Fluggesellschaften mÃ¼ssten dramatische Auswirkungen auf das SommerreisegeschÃ¤ft befÃ¼rchten.Â 

Folgen der Krise wie kurzfristige Flugstreichungen oder VerspÃ¤tungen durch Umwege aufgrund von Flugraumsperrungen oder bedingt durch Tankstopps sollten laut BDL in der EU-Passagierrechtsverordnung als "auÃŸergewÃ¶hnlicher Umstand" anerkannt werden, wie die "Welt am Sonntag" berichtete. In diesem Fall hÃ¤tten gestrandete FluggÃ¤ste keinen EntschÃ¤digungsanspruch.

Der Verband legte laut Bericht einen "Sieben-Punkte-Plan" vor. Weitere Forderungen sind demnach eine kurzfristige Zuteilung von Durchleitungsrechten fÃ¼r das Nato-Pipeline-System beziehungsweise das Central Europe Pipeline System, um die FlughÃ¤fen Frankfurt, KÃ¶ln/Bonn, MÃ¼nchen und ZÃ¼rich besser mit Kerosin versorgen zu kÃ¶nnen. AuÃŸerdem wolle der BDL eine kurzfristige Zulassung der Kerosinkategorie Jet-A zusÃ¤tzlich zum EU-Standard Jet-A1. Jet A ist vor allem laut Bericht in den USA gebrÃ¤uchlich, die Airlines erhoffen sich von der erweiterten Zulassung mehr ImportmÃ¶glichkeiten aus Ãœbersee.Â 

Die EU-Kommission hatte am Dienstag angesichts der anhaltenden Blockade der StraÃŸe von Hormus vor Kerosin-EngpÃ¤ssen gewarnt. Eine Sprecherin sagte, Raffinerien innerhalb der EU deckten derzeit rund 70 Prozent des Kerosin-Verbrauchs, fÃ¼r den Rest sei die EU von Importen abhÃ¤ngig.Â Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht aktuell keine Knappheiten von Flugzeugtreibstoff in Deutschland: FÃ¼r den Moment kÃ¶nne sie "Sorgen um Knappheiten nicht bestÃ¤tigen", sagte sie am Donnerstag.

Der Iran-Krieg hat einen sprunghaften Anstieg des Kerosinpreises ausgelÃ¶st, noch stÃ¤rker als beim RohÃ¶l. Auf allen Kontinenten haben zahlreiche Fluggesellschaften ihre Tarife erhÃ¶ht und FlÃ¼ge aus Sicherheits- oder RentabilitÃ¤tsgrÃ¼nden ausgesetzt.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline
    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline

    Die hohen Kerosinkosten und die derzeitigen ArbeitskÃ¤mpfe werden fÃ¼r die Lufthansa immer mehr zur Belastung. Die Airline stoppte am Donnerstag mit sofortiger Wirkung das

    Mehr
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht keine drohenden Knappheiten von Flugzeugtreibstoff in Deutschland. "Hier haben wir in Deutschland keinen Mangel an

    Mehr
    Verbotene Online-GlÃ¼cksspiele: Spieler kÃ¶nnen verlorene EinsÃ¤tze zurÃ¼ckfordern
    Verbotene Online-GlÃ¼cksspiele: Spieler kÃ¶nnen verlorene EinsÃ¤tze zurÃ¼ckfordern

    Im Streit Ã¼ber verlorene EinsÃ¤tze aus Online-GlÃ¼cksspielen hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zugunsten der Spieler entschieden. Diese kÃ¶nnen das Geld von

    Mehr
    Netflix-Aktie bricht ein - MitgrÃ¼nder Hastings verkÃ¼ndet RÃ¼ckzug
    Netflix-Aktie bricht ein - MitgrÃ¼nder Hastings verkÃ¼ndet RÃ¼ckzug
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    Nach Facebook-Sperrung: Seite von Playboy Deutschland wieder online
    Nach Facebook-Sperrung: Seite von Playboy Deutschland wieder online
    KI-Nachfrage treibt Gewinn von Chip-Hersteller TSMC weiter nach oben
    KI-Nachfrage treibt Gewinn von Chip-Hersteller TSMC weiter nach oben
    Kein Bundesland will bislang EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro zahlen
    Kein Bundesland will bislang EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro zahlen
    Backhaus:
    Backhaus: "HeiÃŸe Phase" von Rettungsversuch fÃ¼r hilflosen Buckelwal begonnen
    US-Richter gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Bunker unter WeiÃŸem Haus - Ballsaal bleibt verboten
    US-Richter gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Bunker unter WeiÃŸem Haus - Ballsaal bleibt verboten
    SPD nennt Voraussetzungen fÃ¼r Bundeswehreinsatz im Iran-Krieg
    SPD nennt Voraussetzungen fÃ¼r Bundeswehreinsatz im Iran-Krieg
    US-Rapper D4vd unter Mordverdacht festgenommen
    US-Rapper D4vd unter Mordverdacht festgenommen
    AfD erstmals stÃ¤rkste Kraft im ZDF-
    AfD erstmals stÃ¤rkste Kraft im ZDF-"Politbarometer"

    Top Meldungen

    Vor Beginn des Iran-Kriegs: Zahl der Baugenehmigungen im Februar stark gestiegen
    Vor Beginn des Iran-Kriegs: Zahl der Baugenehmigungen im Februar stark gestiegen

    Unmittelbar vor Beginn des Iran-Kriegs hat sich der AufwÃ¤rtstrend im Wohnungsbau fortgesetzt: Im Februar wurde der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt, das war ein Plus von 24,1

    Mehr
    Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar
    Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz im Gastgewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender-

    Mehr
    Deutlich mehr Baugenehmigungen fÃ¼r Wohnungen im Februar
    Deutlich mehr Baugenehmigungen fÃ¼r Wohnungen im Februar

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Februar 2026 ist in Deutschland der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts