Luftverkehrswirtschaft fordert wegen Kerosinmangels Hilfe der Regierung

Silhouette eines Flugzeugs

Angesichts einer drohenden Verknappung der Kerosinversorgung fordert der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) Hilfe von der Bundesregierung.

Angesichts einer drohenden Verknappung der Kerosinversorgung fordert der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) Hilfe von der Bundesregierung. Dazu zÃ¤hlen eine Freigabe der nationalen und europÃ¤ischen Kerosin-Reserven und weniger Rechte fÃ¼r Flugpassagiere, wie die "Welt am Sonntag" am Freitag berichtete. Der BDL vertritt Fluggesellschaften und FlughÃ¤fen.Â



"Eine Verknappung von Kerosin hÃ¤tte unweigerlich eingeschrÃ¤nkte Fluganbindungen zur Folge", sagte BDL-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Joachim Lang der Zeitung. "Dies wÃ¼rde der deutschen und europÃ¤ischen Wirtschaft, die auf gute Verbindungen in die ganze Welt angewiesen ist, erheblichen Schaden zufÃ¼gen. Auch die Tourismuswirtschaft wÃ¤re betroffen." Fluggesellschaften mÃ¼ssten dramatische Auswirkungen auf das SommerreisegeschÃ¤ft befÃ¼rchten.Â



Folgen der Krise wie kurzfristige Flugstreichungen oder VerspÃ¤tungen durch Umwege aufgrund von Flugraumsperrungen oder bedingt durch Tankstopps sollten laut BDL in der EU-Passagierrechtsverordnung als "auÃŸergewÃ¶hnlicher Umstand" anerkannt werden, wie die "Welt am Sonntag" berichtete. In diesem Fall hÃ¤tten gestrandete FluggÃ¤ste keinen EntschÃ¤digungsanspruch.



Der Verband legte laut Bericht einen "Sieben-Punkte-Plan" vor. Weitere Forderungen sind demnach eine kurzfristige Zuteilung von Durchleitungsrechten fÃ¼r das Nato-Pipeline-System beziehungsweise das Central Europe Pipeline System, um die FlughÃ¤fen Frankfurt, KÃ¶ln/Bonn, MÃ¼nchen und ZÃ¼rich besser mit Kerosin versorgen zu kÃ¶nnen. AuÃŸerdem wolle der BDL eine kurzfristige Zulassung der Kerosinkategorie Jet-A zusÃ¤tzlich zum EU-Standard Jet-A1. Jet A ist vor allem laut Bericht in den USA gebrÃ¤uchlich, die Airlines erhoffen sich von der erweiterten Zulassung mehr ImportmÃ¶glichkeiten aus Ãœbersee.Â



Die EU-Kommission hatte am Dienstag angesichts der anhaltenden Blockade der StraÃŸe von Hormus vor Kerosin-EngpÃ¤ssen gewarnt. Eine Sprecherin sagte, Raffinerien innerhalb der EU deckten derzeit rund 70 Prozent des Kerosin-Verbrauchs, fÃ¼r den Rest sei die EU von Importen abhÃ¤ngig.Â Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht aktuell keine Knappheiten von Flugzeugtreibstoff in Deutschland: FÃ¼r den Moment kÃ¶nne sie "Sorgen um Knappheiten nicht bestÃ¤tigen", sagte sie am Donnerstag.



Der Iran-Krieg hat einen sprunghaften Anstieg des Kerosinpreises ausgelÃ¶st, noch stÃ¤rker als beim RohÃ¶l. Auf allen Kontinenten haben zahlreiche Fluggesellschaften ihre Tarife erhÃ¶ht und FlÃ¼ge aus Sicherheits- oder RentabilitÃ¤tsgrÃ¼nden ausgesetzt.Â