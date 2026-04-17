Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die zeitlich befristete FÃ¶rderung des Energiestandards EH55 trifft weiterhin nur auf mÃ¤ÃŸiges Interesse bei Investoren.
Das Bundesbauministerium teilte auf Anfrage des "Handelsblatts" mit, dass bis zum 13. April "rund 23.400 Wohneinheiten mit einem Kredit- und Zuschussvolumen von rund 2,3 Milliarden Euro gefÃ¶rdert" worden seien. "Es verbleiben rund 553 Millionen Euro im FÃ¶rdertopf", sagte eine Sprecherin.
Das KfW-Programm war Mitte Dezember 2025 aufgelegt worden, um den Bau von genehmigten, aber noch nicht begonnenen Bauprojekten voranzutreiben. Es soll bis Ende Juni 2026 laufen. Insgesamt hat die Bundesregierung 800 Millionen Euro an FÃ¶rdermitteln bereitgestellt. Um die Nachfrage zu erhÃ¶hen, wurde der Zinssatz auf ein Prozent effektiv gesenkt, bei zehn Jahren Laufzeit, zehn Jahren Zinsbindung und zwei tilgungsfreien Anlaufjahren.
Die Union fordert Ã„nderungen bei den Konditionen. Jan-Marco Luczak, baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte, das FÃ¶rderprogramm laufe "viel zu schleppend, weil das Bundesfinanzministerium viel zu strenge FÃ¶rderbedingungen anlegt". Wenn ein Bauherr etwa schon ein Baufeld freigemacht habe oder einen Baum gefÃ¤llt habe, falle er aus der FÃ¶rderung raus. "So kriegen wir den BauÃ¼berhang nicht aktiviert", sagte der CDU-Politiker. "Es wÃ¤re wichtig und notwendig, dass hier eine flexiblere LÃ¶sung ermÃ¶glicht wird."
Finanzen
MÃ¤ÃŸige Nachfrage nach FÃ¶rderung des Energiestandards EH55
- dts - 17. April 2026, 16:34 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die zeitlich befristete FÃ¶rderung des Energiestandards EH55 trifft weiterhin nur auf mÃ¤ÃŸiges Interesse bei Investoren.
Weitere Meldungen
Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Die Sozialministerin in Schleswig-Holstein, Aminata TourÃ© (GrÃ¼ne), hat die Bundesregierung fÃ¼r die angekÃ¼ndigte steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will im Rahmen der geplanten Finanzreform fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung auch dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hat mit Skepsis auf die PlÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) reagiert, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze fÃ¼r dieMehr
Top Meldungen
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat den in Deutschland geplanten Tankrabatt kritisiert. "Solche MaÃŸnahmen sind problematisch", sagteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die mÃ¶gliche Abschaffung eines Feiertags als Beitrag zur BewÃ¤ltigung der aktuellen Krise ist laut stellvertretendem Regierungssprecher SteffenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt angesichts drohender Kerosin-Knappheit vor Insolvenzen von Fluggesellschaften und SchÃ¤den fÃ¼rMehr