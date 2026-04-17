MÃ¤ÃŸige Nachfrage nach FÃ¶rderung des Energiestandards EH55

GerÃ¼stbau fÃ¼r WÃ¤rmedÃ¤mmung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die zeitlich befristete FÃ¶rderung des Energiestandards EH55 trifft weiterhin nur auf mÃ¤ÃŸiges Interesse bei Investoren.



Das Bundesbauministerium teilte auf Anfrage des "Handelsblatts" mit, dass bis zum 13. April "rund 23.400 Wohneinheiten mit einem Kredit- und Zuschussvolumen von rund 2,3 Milliarden Euro gefÃ¶rdert" worden seien. "Es verbleiben rund 553 Millionen Euro im FÃ¶rdertopf", sagte eine Sprecherin.



Das KfW-Programm war Mitte Dezember 2025 aufgelegt worden, um den Bau von genehmigten, aber noch nicht begonnenen Bauprojekten voranzutreiben. Es soll bis Ende Juni 2026 laufen. Insgesamt hat die Bundesregierung 800 Millionen Euro an FÃ¶rdermitteln bereitgestellt. Um die Nachfrage zu erhÃ¶hen, wurde der Zinssatz auf ein Prozent effektiv gesenkt, bei zehn Jahren Laufzeit, zehn Jahren Zinsbindung und zwei tilgungsfreien Anlaufjahren.



Die Union fordert Ã„nderungen bei den Konditionen. Jan-Marco Luczak, baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte, das FÃ¶rderprogramm laufe "viel zu schleppend, weil das Bundesfinanzministerium viel zu strenge FÃ¶rderbedingungen anlegt". Wenn ein Bauherr etwa schon ein Baufeld freigemacht habe oder einen Baum gefÃ¤llt habe, falle er aus der FÃ¶rderung raus. "So kriegen wir den BauÃ¼berhang nicht aktiviert", sagte der CDU-Politiker. "Es wÃ¤re wichtig und notwendig, dass hier eine flexiblere LÃ¶sung ermÃ¶glicht wird."

