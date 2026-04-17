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Umfrage: Gewalt als Erziehungsmethode in Frankreich weit verbreitet

  • AFP - 17. April 2026, 18:27 Uhr
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Demonstration fÃ¼r Kinderrechte
Bild: AFP

Ein Viertel der franzÃ¶sischen Eltern ist noch immer davon Ã¼berzeugt, das SchlÃ¤ge auf den Po eine effiziente Erziehungsmethode seien.

Ein Viertel der franzÃ¶sischen Eltern ist noch immer davon Ã¼berzeugt, dass SchlÃ¤ge auf den Po eine effiziente Erziehungsmethode seien. "AlltÃ¤gliche Gewalt zu erzieherischen Zwecken wird stark verharmlost und gilt als normal", erklÃ¤rte die franzÃ¶sische Stiftung fÃ¼r die Kindheit, die am Freitag eine Umfrage zu dem Thema vorstellte. Demnach ist knapp ein Drittel der Eltern Ã¼berzeugt, dass manche Kinder kÃ¶rperliche Strafen "brauchen", um zu lernen, sich richtig zu verhalten. Etwa 23 Prozent seien der Meinung, dass es rechtens sei, kÃ¶rperliche Strafen einzusetzen.Â 

Rund 37 Prozent der befragten Eltern rÃ¤umten ein, ihren Kindern in den zwÃ¶lf vergangenen Monaten mindestens einmal kÃ¶rperliche Gewalt angetan zu haben. "Es gibt kein 'bisschen' Gewalt", betonte die Kinderschutzbeauftragte Sarah el HaÃ¯ry. Sie warnte vor Traumata, bleibenden Folgen und vor allem vor der Reproduktion der Gewalt durch die Kinder. Die Eltern mÃ¼ssten besser aufgeklÃ¤rt werden, wie sie in manchen Situationen reagieren kÃ¶nnten, rÃ¤umte sie ein.Â 

FÃ¼r die Umfrage des Ifop-Instituts wurden gut 1000 Eltern von Kindern im Alter bis zu 17 Jahren befragt.Â 

TatsÃ¤chlich war kÃ¶rperliche Gewalt gegen Kinder in Frankreich lange nicht ausdrÃ¼cklich verboten. WÃ¤hrend Eltern und Lehrern in Deutschland die kÃ¶rperliche ZÃ¼chtigung seit dem Jahr 2000 strafrechtlich untersagt ist, verabschiedete Frankreich erst 2019 ein entsprechendes Gesetz, in dem es heiÃŸt: "Elterliche AutoritÃ¤t wird ohne kÃ¶rperliche oder psychische Gewalt ausgeÃ¼bt."

Das hÃ¶chste Berufungsgericht bekrÃ¤ftigte Anfang 2026, dass es "kein Recht der Eltern auf ZÃ¼chtigung ihrer Kinder" gebe. Es kassierte ein Urteil des Berufungsgerichts von Metz, das 2024 einen Vater freigesprochen hatte, der seinen beiden minderjÃ¤hrigen Kindern regelmÃ¤ÃŸig Backpfeifen und SchlÃ¤ge auf den Po gegeben hatte.Â 

Der frÃ¼here Premierminister FranÃ§ois Bayrou hatte 2025 Aufsehen erregt, als er mit Blick auf einen Missbrauchsskandal an einer katholischen Schule eine Ohrfeige als "vÃ¤terliche Geste" bezeichnet hatte.Â 

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