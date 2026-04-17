Finanzen

CSU pocht auf Nachbesserungen bei Gesundheitsreform

  • dts - 17. April 2026, 19:31 Uhr
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Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Reinhard Brandl, sieht an einigen Stellen des GKV-Reformpakets von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) noch Redebedarf.

Noch sei man in einer Phase der "Koordinierung innerhalb der Regierung", sagte Brandl dem TV-Sender "Welt" am Freitag. "Da bringt jeder nochmal seinen Aspekt ein. Und wenn es dann ins Parlament kommt, hoffentlich ab dem 29. April, dann werden wir es uns genau anschauen."

Seiner Ansicht nach sende die ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze um 300 Euro ein falsches Signal. "Eines unserer zentralen Themen ist, dass wir Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht mehr belasten", sagte er. "Dass wir Anreize fÃ¼r mehr Arbeit schaffen. Und unter dem Aspekt werden wir uns das auch genau anschauen."

Brandl wollte zwar keine einzelnen Aspekte wie die RÃ¼cknahme der Beitragsbemessungsgrenze fordern, mahnte aber im Ganzen die Wahrung von GrundsÃ¤tzen an. "Wir schauen es uns im Gesamtpaket an. Wir haben ein paar Leitlinien. Und eine dieser Leitlinien ist, dass wir, wo es in irgendeiner Form mÃ¶glich ist, die zusÃ¤tzlichen Belastungen fÃ¼r Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermeiden."

Auch das geplante weitgehende Aus fÃ¼r die Familienmitversicherung will Brandl noch einmal diskutieren. "Wir als CSU verstehen uns als Familienpartei. Und wir wollen auch Familien, auch den Zusammenhalt fÃ¼reinander stÃ¤rken", sagte er. "Es ist ja auch so, dass in einer Ehe der eine Partner fÃ¼r den anderen Verantwortung Ã¼bernimmt und sich dann in einem Ernstfall, auch finanziell natÃ¼rlich, an der Versorgung des anderen beteiligen wird und muss. Das wollen wir dementsprechend auch honorieren."

AuÃŸerdem habe die CSU nach wie vor "das Anliegen, dass wir die Kosten fÃ¼r die BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger aus der gesetzlichen Krankenversicherung raushaben wollen", so Brandl. Das wÃ¤re "eine ehrliche Verschiebung, weil es sind Kosten, die der Steuerzahler zu tragen hat - und nicht nur die gesetzlich Versicherten", sagte er. "Um auch eine Ehrlichkeit in die Debatte zu bringen, wollen wir auch eine Kostenehrlichkeit mit in dem System haben. Und zu dieser Kostenehrlichkeit wÃ¼rde aus unserer Sicht gehÃ¶ren, dass die Kosten fÃ¼r die BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger auch vom Steuerzahler zu tragen sind. Aber zum Schluss mÃ¼ssen wir uns mit der SPD auf ein Gesamtpaket einigen."

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