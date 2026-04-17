TourÃ© kritisiert steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie

Aminata TourÃ© (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Die Sozialministerin in Schleswig-Holstein, Aminata TourÃ© (GrÃ¼ne), hat die Bundesregierung fÃ¼r die angekÃ¼ndigte steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie kritisiert. "Es ist absurd, dass die Bundesregierung EntlastungsvorschlÃ¤ge macht, die grÃ¶ÃŸtenteils andere zahlen sollen", sagte sie dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). "Bei den LÃ¤ndern sorgt das fÃ¼r massiven Ã„rger, mancher MinisterprÃ¤sident ist auch ziemlich sauer."



NatÃ¼rlich wÃ¼rden die BeschÃ¤ftigten sagen: "Her mit der Kohle", so TourÃ©. "Die haben wir als Land aber nicht."



Die Bundesregierung bringe zudem Unternehmen in eine massiv unkomfortable Lage. Auf die Frage, ob sich im Landeshaushalt nicht etwas herausschneiden lasse, sagte sie, die ehrliche Antwort laute: "Null Chance. Ich mache seit neun Jahren hauptberuflich Politik und dachte frÃ¼her schon, dass kein Geld da wÃ¤re", sagte die GrÃ¼nen-Politikerin. "Aber seit rund drei Jahren sparen wir Jahr fÃ¼r Jahr richtig und haben kaum Spielraum. Jetzt trÃ¤ume ich von den Zeiten von damals."



TourÃ© mahnt an, Deutschland mÃ¼sse dringend einen Klimasozialplan aufstellen, um auf den Klima- und Sozialfonds der EU zugreifen zu kÃ¶nnen. Es gehe um eine Milliarde Euro pro Jahr, die dafÃ¼r gedacht sei, "die Themen Klimawandel und sozialer Ausgleich endlich zusammenzudenken".

