Merz will "EntlastungsprÃ¤mie" auch 2027 gelten lassen

Friedrich Merz am 16.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will den Arbeitgebern nun offenbar ein Jahr mehr Zeit geben, die geplante "EntlastungsprÃ¤mie" in HÃ¶he von 1.000 Euro ihren Arbeitnehmern steuer- und abgabenfrei zukommen zu lassen.



"Die 1.000 Euro sind ein Angebot an Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dieses Angebot soll fÃ¼r das Jahr 2026 und auch fÃ¼r das Jahr 2027 gelten", sagte Merz am Donnerstag am Rande des Besuchs des irischen Regierungschefs. Die Kritik an der MaÃŸnahme sehe er, er teile sie aber nicht, so der Kanzler. "Es ist ein Angebot von uns, um in einer schwierigen Zeit Betrieben und BeschÃ¤ftigten eine Erleichterung bei Steuern und Sozialversicherungsabgaben zu geben."



Dass die Regierungskoalition die im letzten Koalitionsausschuss ursprÃ¼nglich geplante Frist bis 31. Dezember 2026 noch verlÃ¤ngert, hatte sich zuvor schon angedeutet. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums hatte am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur auf die Frage, ob die Frist womÃ¶glich noch verlÃ¤ngert werde, bereits entsprechende Andeutungen gemacht.



So kÃ¶nne es "natÃ¼rlich sehr gut sein, dass darÃ¼ber dann im parlamentarischen Verfahren beraten wird". DarÃ¼ber hinaus solle sich die "EntlastungsprÃ¤mie" an der "InflationsausgleichsprÃ¤mie" orientieren, betonte der Sprecher in diesem Zusammenhang. Die hatte einen Anwendungszeitraum von rund 26 Monaten, von Ende 2022 bis Ende 2024.

