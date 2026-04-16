Der Iran hat nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald TrumpÂ zugestimmt, seine BestÃ¤nde von angereichertem Uran zu Ã¼bergeben - eine der Bedingungen der USA fÃ¼r ein Abkommen mit Teheran. "Sie haben zugestimmt, uns den Atomstaub zurÃ¼ckzugeben", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten in Washington, ohne nÃ¤here Angaben dazu zu machen. Er fÃ¼gte hinzu, beide LÃ¤nder stÃ¼nden "sehr kurz" vor dem Erzielen eines Friedensabkommens. "Es gibt eine sehr gute Chance, dass wir einen Deal erzielen."
Trump verwendet das Wort Atomstaub fÃ¼r die BestÃ¤nde von angereichertem Uran, die Washington zufolge fÃ¼r den Bau von Nuklearwaffen genutzt werden kÃ¶nnen.Â
Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben. Trump hatte den Krieg gegen den Iran unter anderem damit begrÃ¼ndet, Teheran stehe kurz vor dem Bau von Atomwaffen und kÃ¶nne damit "bald" sogar die USA angreifen.
Nach EinschÃ¤tzung der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde (IAEA) ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Zur Herstellung von AtomsprengkÃ¶pfen ist auf 90 Prozent angereichertes Uran nÃ¶tig, zur Stromerzeugung mit Atomkraft ist eine Anreicherung auf 3,67 Prozent ausreichend.Â
Die USA und der Iran hatten sich vor einer Woche auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause verstÃ¤ndigt. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden, der Ende Februar mit den US-israelischen Angriffen auf den Iran begonnen hatte. Nach einer gescheiterten ersten GesprÃ¤chsrunde bemÃ¼ht sich Pakistan verstÃ¤rkt um eine neue Verhandlungsrunde.Â
Politik
Trump: Iran hat Ãœbergabe seines angereicherten Urans zugestimmt
- AFP - 16. April 2026, 21:31 Uhr
Der Iran hat nach Angaben von US-PrÃ¤sident Trump zugestimmt, seine BestÃ¤nde von angereichertem Uran zu Ã¼bergeben - eine der Bedingungen der USA fÃ¼r ein Abkommen mit Teheran. Beide LÃ¤nder stÃ¼nden 'sehr kurz' vor dem Erzielen eines Friedensabkommens.
Der Iran hat nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald TrumpÂ zugestimmt, seine BestÃ¤nde von angereichertem Uran zu Ã¼bergeben - eine der Bedingungen der USA fÃ¼r ein Abkommen mit Teheran. "Sie haben zugestimmt, uns den Atomstaub zurÃ¼ckzugeben", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten in Washington, ohne nÃ¤here Angaben dazu zu machen. Er fÃ¼gte hinzu, beide LÃ¤nder stÃ¼nden "sehr kurz" vor dem Erzielen eines Friedensabkommens. "Es gibt eine sehr gute Chance, dass wir einen Deal erzielen."
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