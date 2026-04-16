MÃ¼ller ruft wegen Kerosin-Knappheit zum Spritsparen auf

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Co-Vorsitzende der parlamentarischen Spritpreis-Taskforce, Sepp MÃ¼ller (CDU), ruft die Deutschen deshalb zum Spritsparen auf. "Hier sehen wir die ersten Treibstoffprobleme innerhalb Europas, nÃ¤mlich in Italien wird nicht mehr jedes Flugzeug vollgetankt", sagte MÃ¼ller dem TV-Sender "Welt" am Donnerstag.



Die deutschen Autofahrer sollten durch spritsparendes Verhalten dazu beitragen, RaffineriekapazitÃ¤ten fÃ¼r Kerosin freizubekommen, so MÃ¼ller. "Wir mÃ¼ssen uns erst einmal bewusst sein, dass wir weniger Angebote im Markt haben. Deswegen tut jeder gut daran, wenn wir weniger Sprit verbrauchen", so MÃ¼ller. "Diejenigen, die die MÃ¶glichkeit haben, weniger zu fahren", sollten Benzin und Diesel einsparen, denn das "macht es uns auch mÃ¶glich, mehr Kerosin herzustellen im Raffinerie-Prozess", sagte er. "Und gleichzeitig schauen wir, welche MÃ¶glichkeiten innerhalb von Deutschland bestehen, die Kerosin-Produktion durch die Raffinerien nach oben zu treiben."



Man kÃ¶nne eben "nicht jedes Problem dieser Welt mit Steuerzahlergeld aus Deutschland zuschÃ¼tten", so MÃ¼ller. "Und vor allem werden wir ein fehlendes Angebot nicht irgendwo herzaubern kÃ¶nnen. Deswegen kommt es auf uns an, dass wir auch verstehen, dass wir weniger Benzin und weniger Diesel verbrauchen mÃ¼ssen", so MÃ¼ller. "Und dann wird der Markt das regeln, Ã¼ber hÃ¶here Preise. Deutschland wird weiter versorgt werden, das Problem wird aber in anderen Teilen der Welt sein, die dann zukÃ¼nftig kein Kerosin mehr bekommen."



Neben Kerosinknappheit drohe auch ein Mangel an Helium, das als KÃ¼hlmittel in der Chip-Produktion benÃ¶tigt wird. Das sei perspektivisch das noch grÃ¶ÃŸere Problem, warnte MÃ¼ller. "Viel schlimmer ist die Situation beim Helium, welches das Edelgas ist, was im Bereich von Chipfabriken eingesetzt wird, was im Bereich von medizinischer Industrie eingesetzt wird. Hier werden wir in den nÃ¤chsten sechs Wochen die ersten Chipfabriken sehen, die keine Chips mehr herstellen, wenn die StraÃŸe von Hormus nicht Ã¶ffnet", sagte er. "Und das wird uns zu viel grÃ¶ÃŸeren Problemen bringen als die, die wir gerade an der Tankstelle sehen."



Um das Angebots-Problem zu lÃ¶sen, mÃ¼sse man auch die Produktion in Deutschland vorantreiben, forderte MÃ¼ller. Dazu sei seiner Ansicht nach auch Fracking von Gas und Helium in Deutschland eine Option. "Sind wir bereit fÃ¼r Fracking? Sind wir bereit, Helium in Deutschland zu fÃ¶rdern? Sind wir bereit, unsere eigenen Rohstoffe zu nutzen? Diese Diskussion ist in den letzten Jahren anders beantwortet worden als in dieser Krisenlage", sagte der CDU-Politiker. "Ich freue mich, dass mittlerweile auch die BevÃ¶lkerung in Teilen dazu bereit ist, sich unabhÃ¤ngig zu machen, dass wir auch merken, dass wir hier unsere eigenen Rohstoffe nutzen mÃ¼ssen." Flankierend sei auch der weitere Ausbau von regenerativen Energien unverzichtbar, so MÃ¼ller.

