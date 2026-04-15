Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche FuÃŸball-Bund (DFB) startet am 22. Mai einen eigenen linearen Pay-TV-Sender. Das Programm "DFB.TV" solle "die gesamte Vielfalt des deutschen FuÃŸballs bÃ¼ndeln und neu erlebbar machen", teilte der DFB am Mittwoch mit.
Geplant sind unter anderem LiveÃ¼bertragungen von Junioren-Nationalteams, der 2. Bundesliga der Frauen, dem Finaltag der Amateure sowie Futsal, Beachsoccer und dem DFB-ePokal. Auch TalentfÃ¶rderung und Trainingsmethoden wie die "Trainingsphilosophie Deutschland" sollen beleuchtet werden.
Der Sender wird als Joint Venture mit der Sportainment Media Group aus Hamburg umgesetzt, die bereits mehrere SportkanÃ¤le betreibt. Er soll Ã¼ber verschiedene Pay-Plattformen in Deutschland, darunter DAZN, HD+, Vodafone und Zattoo, in HD-QualitÃ¤t empfangbar sein. Mit weiteren Plattformen laufen aktuell noch Verhandlungen. Zudem wird der Sender Ã¼ber eine App direkt buchbar sein.
Der Senderstart ist fÃ¼r den Vorabend des DFB-Pokalfinales der MÃ¤nner geplant, und am 23. Mai werden bereits Livespiele vom Finaltag der Amateure gezeigt. SpÃ¤ter sind zudem Zusammenfassungen des DFB-Pokals der MÃ¤nner und Frauen, der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga und der Nationalmannschaften geplant.
Technologie
DFB startet eigenen Pay-TV-Sender
- dts - 15. April 2026, 10:52 Uhr
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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche FuÃŸball-Bund (DFB) startet am 22. Mai einen eigenen linearen Pay-TV-Sender. Das Programm "DFB.TV" solle "die gesamte Vielfalt des deutschen FuÃŸballs bÃ¼ndeln und neu erlebbar machen", teilte der DFB am Mittwoch mit.
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