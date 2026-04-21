Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auf deutschen Smartphones sind im Durchschnitt 46 Apps zusÃ¤tzlich zu den vorinstallierten Anwendungen installiert. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Dienstag verÃ¶ffentlicht wurde. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 42.
Fast jeder Zweite (49 Prozent) hat sogar 50 Apps und mehr auf dem Smartphone. Weitere 19 Prozent kommen auf 30 bis unter 50 Apps, 13 Prozent auf 20 bis unter 30 Apps. Nur vier Prozent haben keine einzige zusÃ¤tzliche App installiert.
Am wichtigsten sind den Nutzern auf ihrem Smartphone vor allem Apps fÃ¼r Kurznachrichten. 83 Prozent nennen sie als besonders wichtig. Praktisch gleichauf liegen Anwendungen fÃ¼r Finanzen und Bezahlen mit 80 Prozent sowie E-Mail-Apps mit 70 Prozent. Ebenfalls fÃ¼r viele von groÃŸer Bedeutung sind Apps fÃ¼r Fotos und Mediengalerie (69 Prozent), Wetter (68 Prozent), soziale Medien, Navigation und Karten sowie Nachrichten und News (jeweils 66 Prozent).
Auch Anwendungen rund um Gesundheit, Fitness und ErnÃ¤hrung (63 Prozent), Online-Shopping (61 Prozent) sowie MobilitÃ¤t und Reisen (56 Prozent) gehÃ¶ren fÃ¼r viele fest zum digitalen Alltag. Knapp die HÃ¤lfte nennt zudem Kalender- und Organisations-Apps (54 Prozent), Streaming-Apps fÃ¼r Musik, Video und Podcasts (50 Prozent) sowie KI-Anwendungen wie ChatGPT, Sprachassistenten oder Text- und Bildgeneratoren (47 Prozent) als besonders wichtig. Und nicht zuletzt haben auch Basis-Apps eine groÃŸe Bedeutung: FÃ¼r 44 Prozent ist der Taschenrechner besonders wichtig - und fÃ¼r 43 Prozent die Notizen-App.
FÃ¼r die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.006 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 861 Personen, die ihr Smartphone privat nutzen. Die Befragung fand in den ersten fÃ¼nf Kalenderwochen 2026 statt.
Technologie
Umfrage zeigt steigende App-Nutzung auf Smartphones
- dts - 21. April 2026, 09:57 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auf deutschen Smartphones sind im Durchschnitt 46 Apps zusÃ¤tzlich zu den vorinstallierten Anwendungen installiert. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Dienstag verÃ¶ffentlicht wurde. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 42.
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