Schneider auf Klimadialog: "Wir mÃ¼ssen einen Schritt zulegen"

Bundesumweltminister Carsten Schneider

Zum Auftakt des internationalen Petersberger Klimadialogs in Berlin hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zu grÃ¶ÃŸeren Anstrengungen bei Klimaschutz und Energiewende aufgerufen. 'Wir mÃ¼ssen einen Schritt zulegen', sagte er zur ErÃ¶ffnung.

Zum Auftakt des internationalen Petersberger Klimadialogs in Berlin hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zu grÃ¶ÃŸeren Anstrengungen bei Klimaschutz und Energiewende aufgerufen. "Wir mÃ¼ssen einen Schritt zulegen", sagte Schneider am Dienstag in seiner ErÃ¶ffnungsrede der zweitÃ¤gigen Beratungen. Das Festhalten an Ã–l und Gas bedeute unkalkulierbare Risiken, warnte er mit Blick auf die aktuelle Energiekrise.



"Erneuerbare Energien sind Sicherheitsenergien", hob Schneider hingegen hervor. "Sie stÃ¤rken die Energiesicherheit und die EnergiesouverÃ¤nitÃ¤t. Die damit verbundene Transformation koste Geld, rÃ¤umte der Minister ein, doch "die Kosten eines Nicht-Handelns wÃ¤ren hÃ¶her". NachdrÃ¼cklich forderte er, weltweit die Elektrifizierung der Wirtschaft voranzutreiben. Schneider bekannte sich in seiner Rede auch zum deutschen Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung, ohne sich jedoch genauer festzulegen.



Am Petersberger Klimadialog nehmen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Staaten teil. Die Beratungen dienen der Vorbereitung der nÃ¤chsten UN-Klimakonferenz im November im tÃ¼rkischen Antalya, die von der TÃ¼rkei in Zusammenarbeit mit Australien ausgerichtet wird. Am Mittwoch wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Rahmen des High-Level-Segments des Klimadialogs sprechen.